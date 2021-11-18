NBA／詹皇不在 字母哥狂砍47分！公鹿驚險擊敗湖人
公鹿今天在主場迎戰湖人，公鹿以109:102擊敗對手，其中球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo單場狂攻47分，還有9籃板3助攻，「二哥」MIDDLETON也有16分進帳，湖人隊則是終於突破第三節容易「當機」的困境，以小球戰術打破對手防守。
記者吳政紘/綜合報導
2021-11-18 12:06:26
雖然公鹿贏球，但湖人也有不少收穫，儘管「詹皇」LeBron James已經可以在近期歸隊，但Anthony Davis 目前會是球隊領導人物。
這場球湖人隊一開賽就領先公鹿，靠著Russell Westbrook的外線跟切入領先公鹿約10分，不過Giannis Antetokounmpo硬是切入造成犯規，把比分也趕上，Bobby Portis第二節挺身而出，加上Antetokounmpo外線命中，也讓公鹿半場以64:53領先。
下半場湖人隊由「甜瓜」Carmelo Anthony加上Anthony Davis聯手追分，還有alen Horton-Tucker 活躍表現追回，第四節兩隊你來我往，Khris Middleton也命中外線，Antetokounmpo在剩下2分鐘三分打得手，也讓湖人隊苦吞2連敗。