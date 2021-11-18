羅志祥爆肥到83公斤 掃「毀滅式分手」陰霾回歸歌壇
羅志祥去年4月遭周揚青毀滅式分手，糜爛的私生活曝光，導致形象全毀，演藝事業停擺，而在沉寂10個月後，他選擇以YouTuber身分復出，而在今（18）日他則是帶著球鞋宣傳曲《TRAP GAME》回歸歌壇。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-11-18 13:24:05
歌曲中以「別讓恐懼成為最大的陷阱！」作為歌曲中心思想，羅志祥透露靈感主要來自對目前社會現象的觀察，而歌詞裡出現「我要上場」、「獅子開始發號施令」、「從零開始」等字句，似乎也傳達出在經歷醜聞風波後，想要東山再起的心情。
相隔兩年沒「動起來」拍MV的羅志祥，有好長一段時間待在家工作，在籌備這首廣告單曲時，體重直線上升達83公斤，坦承創下自己「演藝生涯最胖」狀態的他，回想起自己早在前年在錄制《極限挑戰》節目時就種下「肥胖因子」，更自嘲說：「我記得當時就已經胖到80公斤，感覺自己好老就算了還胖，之後錄完影在家再量體重，竟然是83公斤！我真的快昏倒！」警覺自己嚴重發胖的羅志祥，下定決心把減肥當成第一要務，當時除了在家寫歌，還嚴格實行「鏟肉」計畫，除了每天固定跳一個小時有氧、一小時重量訓練外，更嚴格執行飲食控制戒澱粉。