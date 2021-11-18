武漢33歲男嗜吃炸雞！血液濃稠似牛奶 還抽出2公升油漿
中國武漢1名33歲男子平常喜歡暴飲暴食，還最愛吃炸雞，近日他因過胖住院進行減重手術時，被醫生發現他血液中分離出驚人的油漿，看上去相當嚇人。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-18 12:26:53｜2021-11-18 12:33:53
綜合中媒報導，33歲的王姓男子飲食習慣相當不正常，經常不吃早餐，中午則暴吃，晚上還喜歡吃宵夜，最愛炸雞。身高175公分的他，體重高達137公斤，還被檢查出有脂肪肝等毛病，加上近期開始出現上腹部疼痛等狀況，本月中旬到武漢大學中南醫院進行切胃減重的手術。
這一檢查不得了，醫生發現，王男的血脂高到爆表，從血管中抽出來的血液靜置一段時間後，竟呈現如牛奶一般的白色。由於他血液裡的脂肪含量實在太高，為了避免手術時出現脂肪栓塞或手術後胰腺炎等症，只好先為他做血漿置換，以類似腎臟透析（洗腎）的方式，先將血液引出體外，對油脂進行「過濾」後再回輸。
報導指出，經過3個多小時的置換，醫生從王男的血液中，分離出了一大袋接近2公升的油漿，然後才敢為他進行手術。
手術完成後，醫生特別將那袋油漿拿到王姓男子面前，他本人看到後也十分震驚，用手掂量、實際感受一下重量後，連聲稱怕，表示以後再也不敢吃過量油炸物了。