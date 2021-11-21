棄做三星豪門媳　「韓劇女王」高賢廷離婚後漂亮翻身

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高賢廷在1995年跟崔民秀、朴相元、李政宰等人攜手演出以光州民主化運動為題材的劇集《沙漏》，更是紅遍全韓國，收視率創下64.5%，高賢廷的演藝事業登上高峰，成功躋身一線女星。但在演藝事業風生水起的時候，高賢廷卻義無反顧地在當紅時期選擇引退結婚，嫁給三星集團會長李健熙的外甥，也就是韓國新世界百貨公司副總裁鄭溶鎮，當時在社會造成轟動。
兩人認得過程宛如戲劇一般，當時高賢廷帶著媽媽去看音樂劇《西貢小姐》，卻因有事耽擱在開演後才入場，摸黑找不到座位時，一名男子出聲幫忙引導，她才和母親順利入座，也因此和對方相識。而這名男子新世界百貨集團的副總裁鄭溶鎮。在音樂劇結束後，高賢廷為了答謝鄭溶鎮便請他吃飯，兩人因此互相吸引並展開交往，談了長達兩年的地下戀情，於1995年風光大嫁。
鄭溶鎮比高賢廷年長3歲，還出生名門，他的母親是韓國前女首富、三星會長李健熙的親妹妹李明熙。外界不少聲音批評，高賢廷是看上鄭溶鎮的背景跟家產，但是高賢廷極力否認，表示「在我眼中他是個幽默又帥氣、善良的人，雖然有錢但不會裝模作樣，所以我才願意為了他放棄演藝事業，如果再回到那時候，我還是會跟他結婚。」
但是豪門生活不如童話般美好，兩人需要適應、磨合，高賢廷更為了婚姻放棄演藝事業、選擇隱退。婚後，高賢廷仿佛從大眾視野中消失了一般，結婚8年期間，媒體只拍到她3張照片，而她幾乎都是以精神憔悴、萎靡不振的形象出鏡。
而關於她豪門媳婦生活的傳聞不斷，曾經還有媒體指出，因高賢廷婆家全是留學歸國的精英，瞧不起女演員出身的她，一家人還經常在她面前用英文交談，等高賢廷學會了英文後，他們又改說法文故意刁難，讓她的豪門生活過得相當煎熬。韓劇《雙重人生》也拍出類似情節，似乎就是在影射高賢廷婚後的艱難。
不過對此傳言，高賢廷曾在綜藝節目《黃金漁場：膝蓋道士》中否認，「類似的孤立傳聞我也聽過很多，但我在家裡只說韓文，我到現在英文還是很爛，他們都是受過良好教育的人，不會做出這些事情。」
但與鄭溶鎮的身分背景差距，確實是道鴻溝。高賢廷在接受媒體採訪時，曾屢次坦言自己活得非常疲憊。她出身普通，不受婆家人重視，以至於完全不能融入夫家生活；而一兒一女的照顧，更是讓她心力交瘁。在與鄭溶鎮漸行漸遠之後，高賢廷2003年主動提出離婚，結束了8年的豪門婚姻。雖然高賢廷獲得了15億韓幣（約新台幣4000萬元）的贍養費，但孩子的扶養權歸給男方，因此無法與孩子們見面。
離婚當年32歲的高賢廷，在韓國演藝圈大換血時，「復出」演藝圈。這其實相當不容易，高賢廷不但是離婚女性，又遭到前夫家封殺，上面印著她的宣傳海報都不可以在新世界百貨旗下的商店張貼。但高賢廷不氣餒，並爭取到第一部作品《春日》和男星趙寅成搭戲，憑著不可磨滅的演技再次征服觀眾，此劇一出引發轟動，後來又接拍《狐狸啊，你幹啥呢》、《海邊的女人》等多部戲劇，2009年更以《善德女王》獲得第46屆韓國百想藝術大賞電視類獎項最佳女演員獎提名。
重回人氣巔峰之後，她與弟弟創立了經紀公司，簽下趙寅成，並且推出自創時尚品牌，受年輕人的喜愛，事業做得有聲有色。而高賢廷也早已擺脫豪門婚姻陰影，鄭溶鎮在2011年跟長笛演奏家韓智熙再婚，高賢廷也大方送上祝福，表示「過去的都過去了，畢竟相識一場，希望他過的好。」24歲嫁入豪門被夫家瞧不起，32歲離婚遭封殺，如今離開豪門之後，高賢廷的生活反而過的更美好。