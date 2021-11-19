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說好的制裁呢？新疆棉製品仍登美國貨架

▲美國以涉及強迫勞動為由禁止使用中國新疆生產的棉花。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國以涉及強迫勞動為由禁止使用中國新疆生產的棉花。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-19 00:00:00

（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國以涉及強迫勞動為由禁止使用中國新疆生產的棉花。但研究人員發現，不夠透明的全球供應鏈給予新疆棉繞過制裁的巧門，相關製品依舊能出現於美國的貨架上。

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「華盛頓郵報」報導，中國產的棉花有85%來自新疆，製成服裝後外銷全球。但因美國指控北京在新疆侵犯穆斯林少數族裔維吾爾族人權，新疆一些最大的供應商去年起就被禁止向美國出售產品。

美國和歐洲的決策者現也正討論擴大相關禁令，但因世界大部分棉花產品都處於監管和道德的灰色地帶，構成執法上的挑戰，時尚品牌透過世界各地數以百計工廠取得的棉花，幾乎都沒有棉花產地證明。

英國雪菲爾哈倫大學（Sheffield Hallam University）研究人權與當代奴役的教授墨菲（Laura Murphy）表示，新疆棉有極高可能仍出現於美國貨架，因為棉花都是先被運往第三國製成服裝。

墨菲說：「這會混淆棉花的產地，企業想確保產品不會用到新疆棉仍有很長的路要走。」

墨菲的研究團隊在今天發布的一份報告裡，詳述新疆棉是如何利用不透明的供應鏈，讓棉花從棉田流向每件衣服。報告稱中國出口的棉花有一半以上銷往包括孟加拉、越南、印尼和柬埔寨等亞洲國家，在當地製成服裝後再出口到世界各地。

美國有鑑關於強迫勞動的報導傳出，2020年起對來自新疆的幾家棉花供應商實施制裁，拜登政府今年3月更以大量維吾爾人遭關押為由，將中國在新疆的政策定調為種族滅絕。

也約莫從今年3月左右，北京在國內發起抵制海恩斯莫里斯（H&M）、耐吉（Nike）和其他遵照美國禁令而停用新疆棉的廠商，逼這些大廠在美、中兩大消費市場之間做抉擇。

北京於國內發起的反制在上週1111購物節看出成效。中國電商平台「天貓」指出，當天中國國內運動品牌「安踏」的銷售量，比去年1111時大幅增加61%，成績壓過耐吉與愛迪達。

北京也在新疆棉國外訂單下滑之際以更直接的方式相挺，國營的中國農業發展銀行今年9月宣布提供78億美元供各紡織公司貸款，資助業者本季的棉花採購。

墨菲表示，許多供應商一邊使用非中國棉為美國品牌生產以遵守禁令，一邊卻繼續從新疆進口原料製作其他產品，西方的廠商需要想清楚的是不能光做表面功夫，而違反制裁的真正用意。（譯者：陳亦偉）1101118

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