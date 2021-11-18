農產品若狂漲　行政院：必要時釋放庫存、啟動進口

近期由於原物料、貨運費用接連調漲，市場上不少產品皆宣布漲價。行政院發言人羅秉成今（18）日受訪指出，行政院物價督導小組緊盯物價是否有起伏，目前有相關措施與查察方式，但像是農產品若是持續漲價，必要時釋放庫存、啟動進口，而是否降關稅、貨物稅，則要看該情況調整。
記者王敏旭／台北報導
2021-11-18 13:17:00
羅秉成說，民生品項有比以前上漲，物價督導小組每日監控蔬菜、豬肉、雞肉、紅豆、玉米、小麥、沙拉油、衛生紙、嬰兒奶粉、將由、麵粉、泡麵等項目，不過自由經濟市場的漲跌還是要尊重。
羅秉成表示，政府維持水電油氣價格穩定，油價在亞洲鄰近國家最低且有緩漲機制，在一定條件下政府會吸收部分漲幅。電價部分到明年3月底前不會調漲。水、天然氣、桶裝瓦斯民生項目沒有調漲計畫。
羅秉成指出，重要工業物料價格，鋼、呂、鋼筋會協調中鋼、中鋁、鋼鐵工會優先供應國內提供合理價格。貨運部分會協調國籍航商給國內業者貨櫃，縮短等候期、給予合理價格。另也協調6大超市設置平價專區。
羅秉成也說，若出現壟斷、哄抬物價行為，會由公平會、法務部掌握資訊，涉及哄抬物價、壟斷等行為，會立即查處。法務部也已成立民眾檢舉不合理漲價專線0800-007-007，接獲舉報會去查處。