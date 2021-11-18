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​想跟毛小孩同床共枕嗎？　「這類人」不適合

​想跟毛小孩同床共枕嗎？　「這類人」不適合
​想跟毛小孩同床共枕嗎？　「這類人」不適合

健康醫療網

2021-11-18 13:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】不少愛狗、愛貓的主人們，喜歡和毛小孩一起睡同一張床，對於寵物來說，與人類同床共枕，可以提高對人的信任度，產生更緊密的聯繫，根據CNN報導指出，「當狗、貓與人類的關係更為緊密時，對動物的健康帶來很多好處，例如增加有益的神經傳導物質，像是多巴胺，可以鎮定神經以及產生快樂的情緒。但對於人類而言，與寵物一起睡覺，有好處嗎？專家認為，有利也有弊！

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人人狀態不同！寵物同床恐影響睡眠　也可能降低焦慮

首先，寵物可能會移動、吠叫，影響睡眠。狗和貓的睡眠並不像人類是連續的，他們會在半夜起來走跳，不小心踩到人，西北大學醫學院神經病學和預防醫學副教授Kristen Knutson表示，當睡眠被中斷，尤其是從深層睡眠醒來，長期下來將造成身心傷害，影響生活、課業、工作狀態。

不過對某些人來說，與寵物一起睡覺是有益處的。南加州大學醫學院的睡眠專家Raj Dasqupta認為，對於憂鬱症、焦慮症的人來說，寵物可以是一個大枕頭、大毛毯，依偎在毛茸茸又可愛的寵物身邊有療癒效果，並減少焦慮。

如果想要和寵物一起睡，卻又不中斷睡眠的方式，首先要了解寵物的作息，例如：狗通常能夠整晚睡眠，但是貓咪喜歡夜間活動。另外，寵物和人類一樣，也會打鼾，且小型犬和貓咪通常喜歡窩在棉被裡，這反而會升高體溫，進而無法睡上好覺，不少科學研究指出，人類必須要在涼爽低溫的狀態下，才能好好睡覺。建議主人翁可以嘗試先跟寵物睡個幾晚，若會影響則可終止，避免讓毛小孩期待、習慣一起睡覺。

「這些人」不適合和寵物同床共枕

長期失眠的患者，建議不要和寵物同床睡覺，雖然和寵物一起睡覺不一定會導致失眠，但可能會讓失眠的狀態持續下去。在睡覺的時候，如果睡眠被打斷，會干擾大腦、身體的自我修復、記憶力等等，成年人需要7-8小時「不間斷」的睡眠時間才有辦法完成一個完整的睡眠週期。長期缺法充足的睡眠會影響注意力、學習新事物、創造性以及解決問題、決策的能力。嚴重甚至年長者會提高失智症及疾病死亡的風險。

除此之外，如果有過敏、氣喘或肺部疾病的患者，並不適合抱著毛小孩睡覺，不少過敏原潛藏在毛皮當中，睡覺時若接觸到過敏原，會引發流淚、眼睛癢、鼻塞鼻水等症狀，深深影響到個人睡眠。另外，每隻寵物個性不同，例如有些行為較為躁動或焦慮的狗狗，最好讓牠們睡在專屬的狗窩，尤其幼犬正在發育，對外界生態正在熟悉，有一個安全、單純的環境，可以讓牠們感到安心，並健康成長。

文章來源：《CNN》Sleep with your pet? How that may affect you (and your pet)



資料來源：健康醫療網 ​想跟毛小孩同床共枕嗎？　「這類人」不適合

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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