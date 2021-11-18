中二補選海線一票喊到5千？林靜儀籲檢調介入了解

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陳柏惟一開口就說：「大家2020不要顏寬恒、2021不要陳柏惟，但是2022我們要林靜儀。」引起一陣笑聲。他說時代改變，賄選手法已非單純的拿錢買票，接著問：「請客吃飯算不算？把政府資源當自己爭取的東西，耳語說『這是我給的』算不算？鄰里之間送車旅行，里長在車上說要投給誰算不算？拿國家的錢為特定候選人拉票算不算？」
陳柏惟說：「我們希望針對公共政策做辯論，但有一個候選人從頭到尾不提政策，因為他相信在檯面下的運作，可以為他爭取到選票，而他自信心的來源，就是那些我們看不到、可能不是違法、卻讓大家覺得怪怪的行為。」他呼籲中二選民一起當抓鬼大隊，為台灣民主掃黑除錯。
林靜儀競選總部主委林佳龍強調，這場勝敗的關鍵就在反賄選，民主選舉應是選賢與能，但這區過往是選錢與權，「用什麼方式當選，不只加倍奉還，而且是加百倍賺回。」
林佳龍說有里長向他反映，現在的綁樁已進化到責任制，以目標管理催票達標。他舉上次上次的罷免案為例，投票所外有專人在按計次器、看名冊，盯成這樣「里鄰長會不會有壓力？中午還來一場車隊總動員，把那些在家行動不便的長輩、在外工作的通通催出來投票。」他呼籲檢警調動起來，讓中二區能進行一場乾淨的選舉。