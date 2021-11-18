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中二補選海線一票喊到5千？林靜儀籲檢調介入了解

▲民進黨中二選區立委候選人林靜儀今成立反賄選、反奧步小組。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.18）
▲民進黨中二選區立委候選人林靜儀今成立反賄選、反奧步小組。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.18）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-18 13:26:46

台中市第二選區立委候選人林靜儀今（18日）成立反賄選、反奧步小組，媒體問及海線傳出一票5千元的說法，林靜儀相當驚訝，強調不管是賭盤還是買票，都會干預中二選區的民主選舉，希望檢調能積極介入了解。

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林靜儀今在全國抓鬼大隊長蔡百修、召集人吳梓生律師等人陪同下，成立反賄選、反奧步小組。外界質疑成立時機太早，她表示拜票時選民回饋資訊，指傳統買票方式已經進化，很多人感受到壓力，她必須及時進行反賄選宣示，防止賄選或賭盤干擾選舉。

陳柏惟一開口就說：「大家2020不要顏寬恒、2021不要陳柏惟，但是2022我們要林靜儀。」引起一陣笑聲。他說時代改變，賄選手法已非單純的拿錢買票，接著問：「請客吃飯算不算？把政府資源當自己爭取的東西，耳語說『這是我給的』算不算？鄰里之間送車旅行，里長在車上說要投給誰算不算？拿國家的錢為特定候選人拉票算不算？」
 

▲陳柏惟自嘲：「大家2020不要顏寬恒、2021不要陳柏惟…」，林靜儀聽到低頭大笑。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.18）
▲陳柏惟自嘲：「大家2020不要顏寬恒、2021不要陳柏惟…」，林靜儀聽到低頭忍笑。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.18）
陳柏惟說：「我們希望針對公共政策做辯論，但有一個候選人從頭到尾不提政策，因為他相信在檯面下的運作，可以為他爭取到選票，而他自信心的來源，就是那些我們看不到、可能不是違法、卻讓大家覺得怪怪的行為。」他呼籲中二選民一起當抓鬼大隊，為台灣民主掃黑除錯。

林靜儀競選總部主委林佳龍強調，這場勝敗的關鍵就在反賄選，民主選舉應是選賢與能，但這區過往是選錢與權，「用什麼方式當選，不只加倍奉還，而且是加百倍賺回。」

林佳龍說有里長向他反映，現在的綁樁已進化到責任制，以目標管理催票達標。他舉上次上次的罷免案為例，投票所外有專人在按計次器、看名冊，盯成這樣「里鄰長會不會有壓力？中午還來一場車隊總動員，把那些在家行動不便的長輩、在外工作的通通催出來投票。」他呼籲檢警調動起來，讓中二區能進行一場乾淨的選舉。
 

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