12名百萬YouTuber殺台南！深夜狂歡全被拍 她巧遇嚇到了
年度YouTuber盛事「第三屆走鐘獎」完美落幕，其多位YouTuber在典禮上都引起熱議，包括這群人的茵聲在台上喊「要替全場女性去告一個人」，因此要提前離場、艾莉莎莎未出席等等都掀起話題。而近日，多名網紅在走鐘獎結束後，相約出遊，合照曬出後讓粉絲全嗨炸，甚至網紅焦凡凡也正巧在台南，也意外遇到一行人。
編輯中心/綜合報導
2021-11-18 13:38:54｜2021-11-18 13:42:06
多名創作者一同相約出遊到台南，其中包括阿滴、魚乾、「眾量級CROWD」的Andy和家寧、「這群人」團隊、「黃氏兄弟」的哲哲和瑋瑋，而之所以稱這陣容太強大，其原因在於每一位出遊的成員，該YouTube頻道全部超過100萬人，甚至有兩百萬、三百萬訂閱的粉絲量，全部人加總訂閱數超過1000萬人，堪稱是黃金陣容。
而隨後各個出遊的成員也在IG發上旅遊照，其中包括像是在台南安平古堡合影、朝聖台南知名果汁店等等，有趣的是不僅這群人的石頭也帶著兒子「玉頭」現身，一行人也巧遇網紅焦凡凡，讓茵聲忍不住驚呼「怎麼在台南還可以巧遇！」焦凡凡也逗趣的說「今天路上巧遇好多我愛的YouTuber耶，威，真的巧遇沒講好！」
而一行人玩耍一整天後，回到民宿也是瘋狂不停歇，茵聲也錄下家寧在民宿激烈熱舞，笑虧「原來Andy不在，你是這樣的哈哈哈哈」，男友Andy則是反將限時動態發上自己IG笑說「我不在的時候，原來家寧這樣狂野」。
照片及影片透過成員IG公開後，不少網友紛紛回應「這組太扯，好想要巧遇」、「一千萬走在路上的感覺......旁邊有光環」、「太大咖了吧這陣容＝＝」、「好想要巧遇啊！」、「這個要是巧遇合照就猛了」、「太酷了吧，全台灣有多少人訂閱他們啊，超強組合」。（編輯：張嘉哲）