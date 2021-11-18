特企／臺北花博原民產業　一同體驗在地深度旅遊

臺北市政府原住民族事務委員會訂於110年11月20日假花博公園美術園區天橋下廣場舉辦「屏東嬉遊季」原民產業推廣活動，鑒於9月份至11月份已舉辦「花蓮」、「南投」、「宜蘭」等3場次產業推廣活動，本次活動規畫將臺灣南方之美「屏東」帶到臺北，現場將展售來自屏東縣「泰武鄉」及「瑪家鄉」所生產之咖啡、蜂蜜、芋頭、小米、蓮霧、香檬及水果乾等特產，使民眾朋友們都有機會享受到來自南方的珍饈，藉此推廣屏東泰武鄉及瑪家鄉部落生態及在地深度旅遊。
此外，為使民眾深入瞭解原住民工藝、舞蹈及音樂文化，活動當日更安排原民手鍊DIY體驗、原住民特色舞團與原住民歌手，再配合現場打卡送好禮、消費滿額贈及原鄉好物贈等活動，民眾朋友們是否有感受到來自屏東的熱情呢？歡迎大家揪團參加唷！
屏東嬉遊季邀集屏東縣原鄉部落特產，即為結合地區產業文化、休閒觀光及消費季節特色，與原民風味館、本市原住民族優質攤商，共同推展原住民部落產業與休閒農業，展現原民風貌特色，提供民眾朋友們一場充滿知性及感性的原民活動饗宴。
「屏東嬉遊季」原民產業推廣活動舉辦時間為110年11月20日（星期六）下午2點至6點，活動地點在花博美術園區天橋下廣場（臺北市中山區中山北路3段151號）
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