台股驚驚漲突破17800點　金融股強勢

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華紙預計12月再調漲紙價5%至10%，股價走高，帶動永豐餘等紙廠股價同步揚升，造紙類股指數上漲逾3%，是表現最強勢的類股。
貨櫃三雄長榮、陽明及萬海今天股價同步反彈，帶動整體航運股有不錯表現，類股指數上漲0.71%。水泥、鋼鐵及觀光類股表現相對疲弱，類股指數紛紛下滑，百貨類股指數更重挫1.75%。
金融股在彰銀、新光金、開發金及國泰金等紛紛走揚帶動下，類股指數持續攀高，上漲逾1%，為盤面多頭指標。
電子股以個股表現為主，半導體封測材料商利機切入第三代半導體用低溫燒結銀膠市場，明年可望放量貢獻營收，開盤股價即跳空漲停達53.1元，一路鎖住漲停至收盤。
電子紙供不應求，元太科技積極擴充新產線，明年產能可望倍增，今天股價也強攻漲停，突破100元大關，達106.5元。
佳能企業AI監視攝影機繼打入馬來西亞城市後，與加拿大廠合作，整合Intel VPU所開發的AI智慧監視攝影系統，已於上半年正式導入墨西哥城市，今天股價也以漲停21.8元作收。
太陽能族群因美國政策轉向，恢復豁免雙面太陽能板關稅，台系業者未來外銷美國市場難度恐將升高，股價紛紛下挫。此外，聯電、大立光及股王矽力-KY等股價同步走弱，整體電子類股指數上漲0.42%。
新光投信董事長劉坤錫表示，台股可能維持驚驚漲格局，目前指數已逼近上檔壓力區，未來將呈碎步移動走勢，以中小型股表現為主，國際股市後續動向將持續牽動台股走勢，應持續留意。（編輯：張均懋）1101118