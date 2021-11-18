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離婚宋仲基原地踏步！宋慧喬挨罵　金泰希、全智賢都贏她

▲宋慧喬（左圖右）睽違3年回歸電視圈，對比金泰希（中）、全智賢，演技被質疑。（圖／디즈컬 - Dizcul臉書、金泰希IG、愛奇藝國際站）
▲宋慧喬（左圖右）睽違3年回歸電視圈，對比金泰希（中）、全智賢，演技被質疑。（圖／디즈컬 - Dizcul臉書、金泰希IG、愛奇藝國際站）

記者陳雅蘭/專題報導

2021-11-18 14:20:00

韓星宋慧喬2019年與宋仲基離婚後，已有3年沒推出新作，好不容易回歸電視圈，與小10歲的張基龍主演《現正分手中》，雖然開播收視率亮眼，但韓國媒體卻認為，宋慧喬保住「愛情女王」頭銜，但這跟她上一部作品《男朋友》對比，感受不到角色差異，相較金泰希、全智賢、李英愛等一線女星都是久違復出，直批宋慧喬原地踏步、演技始終如一。

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▲宋慧喬在《現正分手中》的演技（左）被指與《男朋友》相似。（圖／friDay影音、tvN）
▲宋慧喬在《現正分手中》的演技（左）被指與《男朋友》相似。（圖／friDay影音、tvN）

宋慧喬2018年跟小9歲的朴寶劍合拍《男朋友》，她劇中飾演幹練女性，不僅是市長的女兒，更是酒店集團的老闆，而該齣因男女主角的名氣與顏值，加上年紀差距9歲的姐弟戀十分新穎，當年播出時掀起不少話題。

宋慧喬2019年跟宋仲基離婚後，療傷3年終於回歸愛情電視劇，她依舊走姐弟戀路線，跟小10歲的張基龍演出《現正分手中》，劇中仍飾演幹練女強人，擔任時尚公司的設計師兼組長，韓媒《10 ASIA》認為，宋慧喬在《男朋友》跟《分手》的角色相似，魅力讓男主角著迷、不執著愛情的女人、內心有傷痛的女主角等特點，都跟前作不謀而合，「每次都選差不多的角色，雖然很安全，但少了新鮮感」，對宋慧喬選擇相似風格的作品復出十分不解。

▲宋慧喬其實演技一流，媒體不解為何她要以相似的風格回歸電視圈。（圖／資料照）
▲宋慧喬其實演技一流，媒體不解為何她要以相似的風格回歸電視圈。（圖／資料照）

其實宋慧喬並非只會演愛情劇，分析她過往作品，在《順風婦產科》中的搞笑、《藍色生死戀》中的可憐、《All In 真愛宣言》的清純、《浪漫滿屋》的活潑無厘頭，以及《那年冬天風在吹》視障人士，她都呈現多樣風格的演技；直到跟玄彬主演的《他們的世界》、和前夫宋仲基的《太陽的後裔》，一流的感情演技，讓她獲封「愛情女王」封號。

南韓「愛情女王」不只宋慧喬，全智賢、金泰希也是同類型出名的一線演員，而2人近年演技都大大突破。金泰希去年睽違5年回歸電視劇，在《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》飾演過世的鬼媽媽，劇中為了守護孩子，展現堅強的母愛，演技十分動人，成功突破自我。

▲金泰希在《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》母愛噴發，演技更上一層樓。（圖／Netflix）
▲金泰希在《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》母愛噴發，演技更上一層樓。（圖／Netflix）

全智賢貴為一線女星，其實她演出的電視劇只有6部，消失螢光幕4年多，終於在2021年大動作復出，先是於《屍戰朝鮮：雅信傳》中詮釋為母復仇的雅信，雅信性格內斂、寡言，整劇台詞極少，用「恨」代替演技；後在《智異山》中飾演守山員，因從小父母過世，個性十分沉穩，對待工作謹慎專業之外，幾乎一半集數她都坐輪椅演戲，相較在《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》中的滑稽搞笑，今年的全智賢可說是脫胎換骨、進步不少。

此外，孔孝真跟李英愛近期演技也是大突破，孔孝真在《山茶花開時》飾演為了兒子打拚的未婚媽媽；李英愛睽違4年多再演電視劇，有著出眾氣質，甚至獲封「氧氣女神」的她，在10月底開播的《神探具景伊》角色設定也是跌破眾人眼鏡，她飾演把電玩、酒當成全世界的偵探，問起為何戲路三級跳？她表示：「扮演宅女神探對我來說，也是全新的挑戰！」

▲今年大動作回歸的全智賢脫胎換骨，詮釋的角色十分新鮮。（圖／Netflix、愛奇藝國際站）
▲今年大動作回歸的全智賢脫胎換骨，詮釋的角色十分新鮮。（圖／Netflix、愛奇藝國際站）

雖然選擇好作品是聰明策略，即使角色相似，但根據演員特長而呈現出結果就會有所不同，若差不多的角色配上差不多的造型，再加上始終如一的演技，也難怪宋慧喬的演技備受爭議，南韓記者也表示：「漂亮的衣服每天穿也是會膩的，就算現在有不適合穿的衣服，也是要試試改變自己；宋慧喬衣櫃裡漂亮的衣服很多，有能力消化卻不去穿，這真的很可惜。」

《現正分手中》每週五、六晚間10點在friDay影音獨家播出；11月28日起，每週日晚間10點在八大電視台電視首播；《神探具景伊》可至Netflix收看；《智異山》可至愛奇藝國際站收看。

▲氣質女神李英愛也大突破，飾演超邋遢的宅神。（圖／翻攝MBC、Netflix）
▲氣質女神李英愛也大突破，飾演超邋遢的宅神。（圖／翻攝MBC、Netflix）

▲宋慧喬戲內戲外，都是幹練女強人。（圖／現正分手中IG）▲宋慧喬演技被批「始終如一」。（圖／現正分手中IG）

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