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加速智慧醫療效能　長庚打造高速AI資訊中心

加速智慧醫療效能　長庚打造高速AI資訊中心
加速智慧醫療效能　長庚打造高速AI資訊中心

健康醫療網

2021-11-18 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】2018年長庚醫院成立「醫療人工智能核心實驗室」，為智慧醫療領域積極佈署，今年更進一步攜手國際科技大廠，打造「高速運算AI資訊中心」，預計未來可提供相關實驗室高速運算需求，如醫療AI核心實驗室、基因醫學核心實驗室、幹細胞與轉譯癌症研究所、癌症基因體研究中心，加速提升長庚醫院智慧醫療的效能。

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巨量資料分析　高速運算助攻

目前長庚醫院己經能夠快速訓練模型，並透過AI影像判讀，在1分鐘內揪出髖骨、骨盆腔骨折，預期在高速運算助力下，訓練與判讀效能將會再進一步提升；對於需要大量計算的蛋白質與基因體計算，也將能夠大幅提昇整體運算效能。

預計以5年7PB資料量分階段導入、建構高效能平行運算平台，發揮最大運算效能，協助長庚醫院處理巨量醫療數據資料的分析與判讀，進一步提升醫療品質。

高速運算AI資訊中心　為預防醫療帶來突破

長庚醫院積極佈局智慧醫療，除了持續完善智慧醫院階段性任務，數位智慧化的精準醫療也是發展重點之一。在「高速運算AI資訊中心」運作之下，預計未來支援AI模型訓練將可有效利用HPC平台進行訓練。而支援蛋白質分子動力演算的優化，可快速達20倍；在基因定序的驗證效率上，可快至10倍，有望為長庚醫院在醫病與預防醫療方面帶來效能的突破。

重視精準健康　提供全面性照顧

長庚決策委員會主任委員程文俊表示，長庚醫院長期重視精準健康，智慧醫療。從全面病歷電子化，導入結構式病歷、通過HIMSS 7認證，支持醫療AI實驗室設立與運作，到設立體系高速運算中心，支援全體系在高效能運算的科學計算能力，具體表現本院追求卓越的努力。



資料來源：健康醫療網 加速智慧醫療效能　長庚打造高速AI資訊中心

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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