直擊聖誕村下雪了！　6大必逛亮點來場美式復古派對

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耶誕初雪國度 每半小時大規模降雪！
每年都讓民眾歡呼的雪景不間斷，每日16:30～20:00，每逢半小時就在全園區大道飄降靄靄白雪，夢幻銀白雪景，讓逛街更有氣氛。今年還獨家設計兩款 IG聖誕濾鏡「Newtro Christmas Tree」，記得先下載到現場才能拍個夠！
3款浪漫空中燈海 彷彿煙火不間斷綻放
在燈海下逛街真的好浪漫！一期結合耶誕的經典紅綠金色，打造「鈴鐺藤蔓燈海」復古又經典。二期「冰晶雪花燈海」用垂墜式設計，璀璨滿點。再往三期「漫天煙火燈海」走去，彷彿迎向煙火超吸睛。
美式公路旅行 定格耶誕復古快餐店
期待已久的美式公路旅行竟然可以在這實現？一期園區打造50-60’s DRIVE-IN耶誕復古快餐店，一輛載滿禮物與聖誕樹的古董雪弗蘭，停靠在積雪耶誕樹、郵筒與聖誕老人遺忘的雪橇旁，搭配街邊復古油燈與暖黃燈海，一起開往聖誕世界冒險。
冰宮舞廳好懷舊 耶誕搖擺迪斯可派對
二期的噴水池中央冒出巨大聖誕老人的雪靴溜冰鞋？每到16:00-21:00整點還會上演炫彩奪目的燈光秀。一旁的懷舊冰宮舞廳，每日17:00起響奏復古Disco舞曲，快來舞池內和七彩球燈，一起開場70-80’s Roller Disco迪斯可派對。
嘻哈勁裝「非典型」聖誕老人出沒
你只認得一身紅袍配黑靴的經典聖誕老公公嗎？顛覆想像的「非典型」聖誕老人，背著50年代嬉皮吉他、戴上70年代的Disco迪斯可爆炸頭飾，套上90年代嘻哈球衣，將出其不意地闖進你的身邊，瘋狂創意讓人忍不住主動尋找他的身影。偷偷透露，嘻哈聖誕老人最愛在迪斯可派對，找人大玩借位拍照梗。
耶誕嘻哈球場 來場迷幻霓虹街頭籃球
三期打造冬季90’s HIP-HOP耶誕嘻哈球場，鐵網圍籬上滿佈專屬90年代的多彩青春符號，手比愛心、閃電爆炸等造型的霓虹燈管好搶眼，每日17:00起，響徹嘻哈饒舌組曲。竟然還有三位浮誇聖誕老人等你來報隊，找找看誰在模仿球壇飛人Michael Jordan精彩灌籃？
自11/19至12/29，每週一、三、五都有聖誕精靈們派發耶誕造型氣球免費送！12/17、12/24則邀請曾入圍金曲最佳樂團獎、最佳新人獎的「放客兄弟」、甫入圍金音創作獎，擅長與觀眾互動的「Skaraoke」，還有由資深音樂人黃子瑜領軍的「The All Star Beat Band」共三組樂團登場「復古耶誕音樂祭」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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