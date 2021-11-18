COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

混打提前了！第14輪加開　明限時6小時預約、20日開打

▲指揮中心指揮官陳時中18日宣布，第14期加開AZ首劑者可混打BNT或莫德納疫苗。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心指揮官陳時中18日宣布，第14期加開AZ首劑者可混打BNT或莫德納疫苗。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2021-11-18 14:33:24｜2021-11-18 14:35:10

中央流行疫情指揮中心今（18）日上午10點起至16時，開放限時6小時供AZ首劑族填寫混打意願登記，指揮官陳時中宣布，第14輪加開混打，接種對象是9／25前已經接種第一劑AZ疫苗18歲以上民眾，第二劑可混打BNT或莫德納，預約時間為明天上午10點開始限時6小時預約，施打期間為11／20和11／21。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指出，截至下午13時止，目前總計有22.8萬人勾選混打，同時選莫德納、BNT疫苗者最多，共有13.9萬人，其次是單選混打莫德納4.9萬、單選混打BNT疫苗3.9萬人。

指揮中心提醒，若已接種第一劑AZ疫苗，或第一劑非接種AZ疫苗以及已完成兩劑COVID-19疫苗接種，本次意願登記則暫不開放進行疫苗混打調查。指揮中心也強調，第一劑接種AZ COVID-19疫苗、第二劑接種mRNA疫苗者，其不良反應發生機率及嚴重度較兩劑接種同一廠牌者高，請於醫師評估後再接種，另籲請接種單位或地方政府衛生局如接獲相關不良反應事件通報，亦請儘速依循相關作業進行追蹤關懷，以利及時掌握。

另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。此外，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。（編輯：林莞茜）

▲指揮中心18日宣布，第14期加開AZ首劑者可混打BNT或莫德納疫苗。（圖／指揮中心）

▲指揮中心18日宣布，第14期加開AZ首劑者可混打BNT或莫德納疫苗。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀