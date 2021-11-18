混打提前了！第14輪加開 明限時6小時預約、20日開打
中央流行疫情指揮中心今（18）日上午10點起至16時，開放限時6小時供AZ首劑族填寫混打意願登記，指揮官陳時中宣布，第14輪加開混打，接種對象是9／25前已經接種第一劑AZ疫苗18歲以上民眾，第二劑可混打BNT或莫德納，預約時間為明天上午10點開始限時6小時預約，施打期間為11／20和11／21。
編輯中心／綜合報導
2021-11-18 14:33:24｜2021-11-18 14:35:10
指揮中心指出，截至下午13時止，目前總計有22.8萬人勾選混打，同時選莫德納、BNT疫苗者最多，共有13.9萬人，其次是單選混打莫德納4.9萬、單選混打BNT疫苗3.9萬人。
指揮中心提醒，若已接種第一劑AZ疫苗，或第一劑非接種AZ疫苗以及已完成兩劑COVID-19疫苗接種，本次意願登記則暫不開放進行疫苗混打調查。指揮中心也強調，第一劑接種AZ COVID-19疫苗、第二劑接種mRNA疫苗者，其不良反應發生機率及嚴重度較兩劑接種同一廠牌者高，請於醫師評估後再接種，另籲請接種單位或地方政府衛生局如接獲相關不良反應事件通報，亦請儘速依循相關作業進行追蹤關懷，以利及時掌握。
另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。此外，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。（編輯：林莞茜）