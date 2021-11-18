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昔韓家軍發言人到位！顏寬恒糗將喬茵喚楚茵

▲顏寬恒今發表競選主視覺，幕僚透露拍攝前現場做了40下伏地挺身和仰臥起坐。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.18）
▲顏寬恒今發表競選主視覺，幕僚透露拍攝前現場做了40下伏地挺身和仰臥起坐。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.18）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-18 15:58:26

國民黨徵召的中二選區立委參選人顏寬恒，今發佈競選主視覺及參選口號「做事，不必講幹話」，兩位被歸類「韓系」的競選總部發言人張禹宣、白喬茵也正式曝光。但顏寬恒介紹時誤將「喬茵」講成「楚茵」，引起一陣尷尬。

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顏寬恒今上午前往臺中選委會登記參選，下午在沙鹿主持主視覺發表記者會。他的競選slogan為「做事，不必講幹話」，白色polo杉、T恤搭運動鞋，脖子上純白毛巾造型，象徵中二選區必須要上山下海，不能怕流汗的特質。幕僚透露，拍攝當天為了要有流汗的效果，顏寬恒現場做了40下伏地挺身和仰臥起坐，才有了臉頰上的汗珠。

顏寬恒說，自己積極展現為民服務的熱忱，加上先前健身的成果，希望讓大家看到耳目一新的顏寬恒，也讓選舉主軸和重點回歸「做事」，而不是流於口水。
 

▲被歸類「韓系」的競選總部發言人張禹宣、白喬茵正式曝光。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.18）
▲被歸類「韓系」的競選總部發言人張禹宣、白喬茵正式曝光。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.18）
顏寬恒認為中二選區是純樸、善良、安居樂業的區域，但曾幾何時變成某些空降、投機人士政治表演的舞台，把這裡變成了幹話技術的競技場。他譏諷對手林靜儀被網友整理出十大金句，包括「中華民國只是勉強用一下」、「晚上10點後限電直接解決能源及少子化問題」、「1500萬劑BNT疫苗打不完」等等。

但擔任過民進黨發言人的林靜儀口才便捷，外界擔心強調服務為上的顏寬恒，若與林靜儀單獨論戰易處下風。顏寬恒也認為對手陣營舖天蓋地的攻擊令他困擾，今介紹競選總部兩位發言人白喬茵與張禹宣，表示未來將由兩人擔綱發言重任。

34歲的白喬茵為前三立電視台記者兼主播，娘家在大甲，2016年嫁給高雄磁磚小開林育銘、2019年出任韓國瑜高雄市府團隊的副發言人，被視為「韓家軍」成員。

但顏寬恒在介紹白喬茵時，口誤成也是三立主播出身的民進黨立委林楚茵，他說：「很多人不曉得楚茵是海線的女兒，她的兩個女兒很小很可愛，在拜託楚茵來幫忙時…啊是喬茵」，白喬茵尷尬接腔：「那一位之前有爆料一些東西…」顏寬恒糗回：「我被罵沒關係。」

台大社會系畢業的張禹宣，為中天記者出身，目前經營粉專發表時評、並常上政論節目。顏寬恒說，對手像怕他吃不飽一樣，照三餐打，「未來希望透過禹宣的媒體經驗，能被洗白一點」。

顏寬恒並向新世代年輕朋友喊話：「希望能多多認識我、知道我，不一定會喜歡我、支持我，但你們可以試著了解我、看看寬恒是什麼樣的人。」
 

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