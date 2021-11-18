昔韓家軍發言人到位！顏寬恒糗將喬茵喚楚茵

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顏寬恒說，自己積極展現為民服務的熱忱，加上先前健身的成果，希望讓大家看到耳目一新的顏寬恒，也讓選舉主軸和重點回歸「做事」，而不是流於口水。
顏寬恒認為中二選區是純樸、善良、安居樂業的區域，但曾幾何時變成某些空降、投機人士政治表演的舞台，把這裡變成了幹話技術的競技場。他譏諷對手林靜儀被網友整理出十大金句，包括「中華民國只是勉強用一下」、「晚上10點後限電直接解決能源及少子化問題」、「1500萬劑BNT疫苗打不完」等等。
但擔任過民進黨發言人的林靜儀口才便捷，外界擔心強調服務為上的顏寬恒，若與林靜儀單獨論戰易處下風。顏寬恒也認為對手陣營舖天蓋地的攻擊令他困擾，今介紹競選總部兩位發言人白喬茵與張禹宣，表示未來將由兩人擔綱發言重任。
34歲的白喬茵為前三立電視台記者兼主播，娘家在大甲，2016年嫁給高雄磁磚小開林育銘、2019年出任韓國瑜高雄市府團隊的副發言人，被視為「韓家軍」成員。
但顏寬恒在介紹白喬茵時，口誤成也是三立主播出身的民進黨立委林楚茵，他說：「很多人不曉得楚茵是海線的女兒，她的兩個女兒很小很可愛，在拜託楚茵來幫忙時…啊是喬茵」，白喬茵尷尬接腔：「那一位之前有爆料一些東西…」顏寬恒糗回：「我被罵沒關係。」
台大社會系畢業的張禹宣，為中天記者出身，目前經營粉專發表時評、並常上政論節目。顏寬恒說，對手像怕他吃不飽一樣，照三餐打，「未來希望透過禹宣的媒體經驗，能被洗白一點」。
顏寬恒並向新世代年輕朋友喊話：「希望能多多認識我、知道我，不一定會喜歡我、支持我，但你們可以試著了解我、看看寬恒是什麼樣的人。」