特企／偽出國正夯！家樂福禾法頌讓你彷彿置身法國

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在家DIY西班牙披薩、法式可麗餅，立陶宛國寶級巧克力也找得到！
除了法國商品外，在家樂福也能找到歐洲商品，包括如西班牙Mega Harvest披薩預拌粉、法式可麗餅粉等，讓你在家也能輕鬆DIY比司吉、餅乾等全世界的糕點！另外，像是各式義大利麵條，如小朋友最愛的達樂義大利麵、CASA MILO義大利麵等，也有西班牙TREVJANO燉飯系列、Mega Harvest穀片系列等。如果想要為家人朋友料理一頓聖誕大餐，家樂福豐富的歐洲商品，絕對可為今年的聖誕夜，增添濃厚又道地的歐式風味。
今年聖誕這樣過！英國經典Terry's Orange Chocolate、熱紅酒 網友讚「超像在歐洲聖誕市集！」
歲末年終將近，雖然不能出國，但只要找對方法，在台灣也能享受「歐洲版」的聖誕節！有內行的網友就在社群媒體分享，「去家樂福一定要買的隱藏版商品－Terry's Orange Chocolate！」。這款橘子造型的巧克力，是英國耶誕傳統食品，被當地人視為團聚的象徵，「不要懷疑，就是整個連包裝紙從頂端垂直輕敲，就「撥好橘子」了，然後把巧克力一片片拿起來吃」，貼文一出，獲得不少網友回響「根本就是大人版的健達出奇蛋」，「讓我懷念起以前在英國唸書的時光了」。更有網友留言「再搭配一杯熱紅酒，根本超像在歐洲的聖誕市集！」
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