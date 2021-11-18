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特企／偽出國正夯！家樂福禾法頌讓你彷彿置身法國

▲家樂福引進豐富的歐洲零食、烘焙料理及烹飪食材，在台購物無國界，在家也能輕鬆DIY。（圖／品牌提供）
▲家樂福引進豐富的歐洲零食、烘焙料理及烹飪食材，在台購物無國界，在家也能輕鬆DIY。（圖／品牌提供）

本報訊

2021-11-18 16:13:19

「偽出國」正夯！家樂福禾法頌　讓你一秒置身法國

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疫情之下，讓悶得好慌的網友掀起一陣「偽出國」風潮，在社群媒體PO出各種異國美食照片，過過無法出國旅行的乾癮。今年，就讓家樂福為你一解對歐洲的相思！家樂福獨家自有品牌Reflets de France禾法頌自1996年品牌創立以來，就一直與法國各地的專業生產者合作讓消費者在家就能吃到道地的法國味！例如:禾法頌推出的諾曼第蘋果酒，使用諾曼第生產的蘋果緩慢發酵，風味以及果味細膩，搭配可麗餅與甜點，似乎就能嚐到來自北法的味道。另外，禾法頌推出的果醬，是以法國當地最新鮮的水果製成，還能吃到顆粒分明的果肉。另一款蓋朗德鹽之花，則來自西歐著名的海鹽產區蓋朗德，保留自僧侶時代傳統的生產方式，並取自海鹽結晶最上層的一部分，產量稀少，能使肉類料理風味更濃厚，也能用來製作甜點。

在家DIY西班牙披薩、法式可麗餅，立陶宛國寶級巧克力也找得到！

除了法國商品外，在家樂福也能找到歐洲商品，包括如西班牙Mega　Harvest披薩預拌粉、法式可麗餅粉等，讓你在家也能輕鬆DIY比司吉、餅乾等全世界的糕點！另外，像是各式義大利麵條，如小朋友最愛的達樂義大利麵、CASA　MILO義大利麵等，也有西班牙TREVJANO燉飯系列、Mega　Harvest穀片系列等。如果想要為家人朋友料理一頓聖誕大餐，家樂福豐富的歐洲商品，絕對可為今年的聖誕夜，增添濃厚又道地的歐式風味。

今年聖誕這樣過！英國經典Terry's　Orange　Chocolate、熱紅酒　網友讚「超像在歐洲聖誕市集！」

歲末年終將近，雖然不能出國，但只要找對方法，在台灣也能享受「歐洲版」的聖誕節！有內行的網友就在社群媒體分享，「去家樂福一定要買的隱藏版商品－Terry's　Orange　Chocolate！」。這款橘子造型的巧克力，是英國耶誕傳統食品，被當地人視為團聚的象徵，「不要懷疑，就是整個連包裝紙從頂端垂直輕敲，就「撥好橘子」了，然後把巧克力一片片拿起來吃」，貼文一出，獲得不少網友回響「根本就是大人版的健達出奇蛋」，「讓我懷念起以前在英國唸書的時光了」。更有網友留言「再搭配一杯熱紅酒，根本超像在歐洲的聖誕市集！」

※飲酒過量有礙健康 酒後請勿開車

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