PLG／高國豪領最高薪 林冠綸：他的態度證明值得這身價
去年返台的旅美小將高國豪已成為P. LEAGUE+聯盟看板球星，新竹攻城獅今夏史無前例公布全隊薪資，年僅23歲的他成為「薪」一哥也引起正反兩面議論，不過總教練林冠綸今(18)日受訪時力挺子弟兵。
記者鍾東穎/新竹報導
2021-11-18 16:09:51｜2021-11-18 16:47:15
攻城獅今夏創舉公開全體球員薪資和合約年分，並宣布與23歲的主控高國豪續簽5年3500萬元合約，林冠綸表示，「國豪本來就是很認真的球員，並沒有因為公布資心而刻意改變，或要去證明什麼，他在工作和生活上就是把自己當作是一個職業球員。」
「所以我們的球團，不只是因為國豪的表現，而是他的態度證明他值得這個身價，所以球團願意花這筆薪資栽培他，而不是單憑他在球場上的表現，而去給他這個薪水。」
林冠綸認為助力就是壓力，「我認為國豪一直從學生以來，到去年一整年的表現，他已經證明他是一個在台灣球壇裡面的一個頂尖球星，我的目標是要讓他更成熟，而成為一個最全面的球星。」
林冠綸也認為，「我相信這個合約，不僅僅是對他，球團跟我也是希望，這一份合約是給全台灣的籃球員一個幫助，讓台灣所有的籃球員相信，在台灣也可以過很好的生活，你不用離鄉背井去海外討生活，所以我們在討論這些東西，我們都是非常支持Kenny哥的想法，我們希望攻城獅可以當第一個為台灣籃球盡一份心力的球隊。」