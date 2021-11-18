日本擬放寬14領域外籍人才無限期居留　還能帶家人赴日

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日本當局2019年4月開放了「特定技能」的居留資格，針對擁有實務經驗的外籍人士提供工作簽證，職業包括工具機、建築、造船、機場地勤、旅宿、農業、漁業、外食業、看護等。
「特定技能」居留資格又分為「特定技能1號」以及「特定技能2號」。其中「特定技能1號」是只要擁有實戰經驗、無需特別進行教育培訓的人就能符合資格，可以獲得最長5年的居留資格，但只能隻身前往日本。若通過考試，並能在現場擔任指揮者，則能獲得「特定技能2號」，居留資格可以無限更新，家人也能共同前往日本，只要居留10年就能獲得永久居留權。
目前能在日本長期就業的職種僅有「建築」、「造船、船舶工業」等兩個行業，出入管理廳為了將其他11個領域加入「特定技能2號」實施範圍中，目前正進行討論當中，盼能在2022年3月通過，並公告正式實施。另外看護領域因只要取得日本看護執照就能延長居留資格，因此作為另一個制度辦理，不列入本次討論。
日本出入管理聽評估，2023年度日本將會面臨34.5萬人缺工危機。目前取得特定資格的人數每個月約3千人左右，若是能靠著「特定技能」引進人力，到2025年以後，就能縮減至30萬人。
不過自民黨內的保守派人士認為，擴大外籍人士在日本長期就業以及永久居住，事實上等於接收移民，因此抱持著謹慎態度。若要推動這項新措施，可能還得經過重重難關。