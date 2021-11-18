PLG／看淡「薪」一哥壓力和輿論 高國豪最想要總冠軍
年僅23歲的高國豪上季拿下P. LEAGUE+元年新人王獎項，今夏與新竹攻城獅簽下5年3500萬元天價續約，為全隊最高薪，高國豪今(18)日受訪時表示，自己不太看網路評論，平常心去打好球，比起個人獎項目標還是總冠軍。
記者鍾東穎/新竹報導
2021-11-18 16:52:44
高國豪未來2年年薪可拿5、600百萬，第5年更高達900萬，對於外界質疑，高國豪認為，「對我來說就是平常心，把你該做的本分做好，有人喜歡或討厭你都很正常，我的心態就是保持不變，一樣對籃球很熱愛。壓力慢慢去調整，在平常訓練中給予自己信心。」
高國豪透露自己鮮少看網路評論，就算看了也不會影響，「就像我說的，有人喜歡你就會有人討厭你。」
高國豪新人年即繳出亮眼成績，場均助攻、抄截都是全隊第1，得分也排在前5，同時還拿到年度防守第1隊，面對即將到來的第2季，高國豪表示，「比起個人項目，最重要的還是冠軍」。
攻城獅今夏補進2個自由市場大咖球員林宜輝、郭少傑，3名洋將也相當有競爭力，尤其是226公分的辛巴（Sim Bhullar），過去以布拉為名在台效力過SBL達欣、裕隆、ABL富邦勇士等隊，經驗老道還極具身材優勢。
「他們的加入對我們的幫助是大加分。」高國豪表示，休賽季磨合的不錯，期待新賽季的到來，對於總教練林冠綸喊出「坐二望一」的目標也有信心，「今年變得更不一樣，我們準備好了。」