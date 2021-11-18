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《天堂REMASTERED》戰士全面進化！轉職活動同步登場

▲《天堂R》戰士能力進化，轉職活動同步開啟
▲《天堂R》戰士能力進化，轉職活動同步開啟

生活消費中心/綜合報導

2021-11-18 16:49:06

由遊戲橘子代理韓廠NCSOFT開發的《天堂REMASTERED》（以下簡稱《天堂Ｒ》），將於今(18)日正式迎接「戰士能力進化」。技能優化後，戰士將成為防禦力、血量最高的職業，堪稱亞丁大陸終極坦克！官方也同步開放「轉職戰士活動」，幫助玩家立即體驗新版「戰士」的威力，不僅角色等級可完整轉移，原角色如有傳說級技能，還可免費兌換一個「戰士」傳說級技能。慶祝改版，官方特地推出「黃金重生計畫」活動，幫助玩家拿回曾經衝爆的裝備。同步推出全新尋寶玩法，玩家有機會於活動副本「阿門的寶藏島」，獲得稀有飾品及稀有技能，幫助角色更強悍。

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戰士在《天堂R》為高輸出、高成長血量型職業，本次全方位優化技能，將成為全職業中防禦力與HP最高的職業，十分適合作為在最前方抵擋猛烈攻勢的坦克角色，讓操作戰士的玩家享受強悍作戰的快感！本次優化技能：

※    崩壞
被動技能，展現戰士與生俱來的獸性，即使在暈眩狀態也可以進行本能的反擊，且受到劍士悖論技能貫穿的機率減少。
※    戰斧投擲：獵人
被動技能，給予命中戰斧投擲的角色將有一定機率留下標示，攻擊存在該標示的角色時，可吸收大量HP。
※    泰坦：野獸
被動技能，在短時間內受到好幾個角色攻擊時，套用重疊的近距離傷害大幅減少效果。

為了讓更多玩家體驗全新戰士魅力，11月18日至12月30日，官方限時開放Lv.55以上玩家轉職戰士，可完整轉移舊角色的等級。此外，若轉職前角色已學習傳說級技能，玩家可用免費道具「英雄的技能溶解劑」，將舊職業傳說技能溶解，兌換戰士的傳說級技能，幫助玩家贏在起跑點！

 
慶祝改版，官方特地於2021年11月25日至2022年2月17日23:59，推出「黃金重生計畫」活動，於2020年12月10日至2021年8月31日間，衝爆過指定裝備，並符合各項裝備重生資格的玩家，即可透過此活動，重生武器、裝備、飾品等各一件裝備！

此次「黃金重生計畫」的裝備項目，包含多種珍稀高階裝備，如：傳說級武器「真‧冥皇執行劍」、「支配者的處決」、「大地女神的激怒」；高階防具「哈爾巴斯的魅惑」、「哈爾巴斯的霸氣」、「哈爾巴斯的力量」；稀有飾品「巫妖的戒指」、「巨蟻女皇的項鍊」。

 
11月18日至11月25日，全新尋寶副本「阿門的寶藏島」限時開挖，玩家可在活動副本中挖掘寶箱，有機會開出稀有飾品「變身支配戒指」、稀有技「幻影：撕裂」、「幻影：挽歌」等高級獎勵！副本中沒有怪物並且禁止PVP，讓玩家專心挖寶，此外，每日挖到首個寶箱後，皆可加碼獲得「殷海薩祝福BONUS 300%」，提高玩家練功打寶的效率。

 

 

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