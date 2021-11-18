北市府花2850萬擴建大數據中心 柯文哲：走在法律前面
台北市政府資訊局去（2020）年斥資千萬，於市府大樓10樓成立大數據中心。而近日又再斥資5000多萬預算，名目上為「增設軟硬體設施」，不過卻被議員發現其中有2850萬用於擴建大數據中心，空間將多達183坪。對此台北市長柯文哲表示，現階段北市府成立的大數據中心，「的確走在國家法律前面，但是沒有打算做壞事。」資訊局方面則澄清，擴建只是為了提升市政服務而設，資料分析僅於市府內部輔助決策使用。
記者丁上程／台北報導
2021-11-18 17:30:43｜2021-11-18 17:31:19
民進黨台北市議員許淑華在質詢時揭露，去年北市府成立的大數據中心，今年又再額外編列了5000多萬預算，且名目上只表示是「增設軟硬體設施」，不過現階段北市府地下一樓已經如火如荼開工當中，將把183坪左右的龐大空間，替大數據中心擴建。許淑華直言，若完工後將會成為史上最大規模的「戰情室」，比電視台採訪中心還大，且如果真的要成立大數據中心，大可以直接編列預算，不要用這種偷偷摸摸的方式來偷渡預算。
柯文哲表示，公家擁有的資料要轉成商業用途是個大問題，如何去個資化等都是要去面對的，但並不是不能用於出售、出租，而是要有管制措施，將來資料如何使用會再跟民眾報告。不過話鋒一轉，柯文哲也坦言現階段大數據中心的確走在國家法律前面，但只是設立而已，還沒有做任何動作，也不打算做壞事，不會拿去選舉或賣給無關的人，商用就會去個資化。
資訊局方面解釋，大數據中心成立，其功能及目的係為提升市政服務而設，資料分析僅於市府內部輔助決策使用；而資料開放也會依中央國發會的規範為基準，若涉及個資則必須去識別化後才能開放，絕不會對外販售民眾個資之疑慮。
至於市政大樓B1空間，資訊局強調是要做為複合式機房與資料研析中心，未來大數據中心之運作將採「去中心化」模式，故不會有集中式戰情室或控管中心(IOC)的編制，資料分析模型及城市運行儀表板將透過多元載具呈現，將資訊直接派送到每個行動決策中心，不受限於時間、地點，提供即時觀點以支援循證式決策。