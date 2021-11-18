介接1922防疫實聯制系統 台北通成北市府個資蒐集工具？
新冠肺炎疫情從5月中起在北台灣爆發，其中台北市成為疫情首當其衝的區域。而為了精確掌握民眾足跡等疫調相關訊息，北市府也把自行開發的台北通app與1922實聯制系統作介接。不過就有議員踢爆，在疫情期間台北通app已經藉此累積了超過5000萬筆的民眾個資，未來恐有個資流出的風險；更有議員指出，台北通app整合北市內多個公部門的服務後，恐將成為「暴吃市民個資的怪獸。」
記者丁上程／台北報導
2021-11-18 17:30:52｜2021-11-18 17:31:42
台北市議員林亮君指出，資訊局透過「累積民眾數位足跡」的方式，針對用戶個人的建檔與側寫。追蹤民眾的個人資料與習慣，「一但強度到達某個階段，就有可能達到『數位監控』的狀況。」林亮君說，北市府目前利用台北通在做的事，就是利用這個App進行數位「總歸戶」。把各種需要不同程度個資的服務全部集中在一起，然後向民眾漫天喊價，要求市民把所有個資都一口氣全交出來再說。
市議員許淑華也質疑，北市府在疫情期間，透過台北通app介接1922實聯制系統，累計了超過5000萬筆民眾個資，而這些資料未來會不會有可能為北市府大數據中心所用？甚至有可能用販售的方式，讓私人企業或機構也能使用這些民眾個資？
對此資訊局方面解釋，1922實聯制系統所取得的資訊，按照中央法規僅能留存28天，28天後將會全數刪除，不會留存於大數據中心。此外資訊局也嚴正表示，實聯制系統所累積的相關資料，也僅會用於疫情調查，並不會用於其他用途。
台北市政府發言人陳智菡則表示，台北通app就像一個入口、一個快速通道，通過之後大部分資訊不會留在台北通，例如：防疫實聯制掃完，資訊會存在雲端28天，只有防疫需要才會由衛生單位調閱，過期了就自動銷毀；其他福利身分（例如65歲以上長者、學生、低收入戶等的個資）原本就存在各業務單位（敬老卡資料在社會局、借書證原本就在圖書館），根本不在台北通。
陳智菡也強調，台北市為了保護個資還設立了臺北市政府資料治理委員會設置要點、成立資料治理委員會，台北市是要用大數據輔助市政，這是進步e化的世界趨勢，市府要應用大數據也得經過委員會的討論、有會議要點，「一定有會議記錄、把資訊都去識別化才可以使用。」