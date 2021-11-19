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日本改裝護衛艦成航艦　隱含因應中國威脅之意

▲日本正持續針對兩艘出雲級護衛艦進行甲板耐熱與艦艏飛行甲板等改裝工程。（圖／海上自衛隊）
▲日本正持續針對兩艘出雲級護衛艦進行甲板耐熱與艦艏飛行甲板等改裝工程。（圖／海上自衛隊）

中央社

2021-11-19 05:00:00

（中央社東京18日綜合外電報導）日本正持續針對兩艘出雲級護衛艦進行甲板耐熱與艦艏飛行甲板等改裝工程，目的是搭載F-35B匿蹤戰機強化防衛與制空能力，但背後也有為中國威脅做好準備的意含。

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日本讀賣新聞報導，日本海上自衛隊持續將出雲級護衛艦「出雲號」與「加賀號」，修改為「事實上的航空母艦」計畫，預計2024年度以後進行部署。

日本政府為何要擁有自衛隊史上第一批「航空母艦」？又打算要如何運用？

●出雲號完成甲板耐熱 F-35B成功降落

今年10月3日，位於日本四國地方外太平洋上的出雲號已完成第1階段改裝，由兩架駐日美軍陸戰隊所屬的F-35B匿蹤戰機進行起降測試。

就在F-35B緩緩垂直降落在出雲號上時，艦上響起在場日美人員掌聲。

不像美軍尼米茲級航空母艦長度約333公尺、搭載艦載機數量可逾60架，日本的出雲級護衛艦全長248公尺，分類上屬於小型航空母艦；出雲級護衛艦經過改裝後，預料只能搭載約10架艦載機。

護衛艦是海上自衛隊主力艦種，相當於海外其他國家的驅逐艦。

出雲號與加賀號分別於2015年及2017年服役，外型跟一般搭載艦砲或飛彈發射裝置的護衛艦不同，主要特徵是可搭載多架直升機、從艦艏到艦艉全平面甲板，看起來就像一般的航空母艦，因此，日本一直以「直升機航空母艦」來稱呼出雲級護衛艦。

出雲級護衛艦上所搭載的直升機，主要負責監視外國潛艦任務；本身大噸位船體也可以載運大量物資。日本2016年發生熊本大地震時，出雲級護衛艦也協助運送人車前往災區救災。

不過，受限於船身長度僅248公尺，很難讓一般的噴射戰機起降，因此才會選擇搭載可垂直降落、短場起飛的F-35B。

第1階段改裝將針對甲板耐受戰機發動機高溫排氣進行耐熱塗裝；第2階段為了減少下方出現的亂流，將進行把艦艏細長飛行甲板改裝成長方形等工程。

●發展事實上航艦 首重強化制空能力

報導指出，日本政府之所以想擁有事實上的航空母艦，主要目的是強化防衛太平洋與西南群島空域。

不過，報導也指出，「雖然日本政府沒有點名，但有為中國威脅做好準備的意含」。

中國海軍目前擁有兩艘航空母艦，近年來頻繁在日本西南群島附近到太平洋海域航行；加上中國主張擁有釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）主權，不斷透過武裝海警船進入周邊海域強化對日施壓。

自衛隊戰機通常需使用長度2400公尺以上的跑道，太平洋上只有硫磺島基地、西南群島只有沖繩本島的那霸基地才有；但那霸基地距離釣魚台列嶼及與那國島約400公里到500公里。

一旦日本西南群島等地遭受敵方攻擊時，自衛隊出動九州或那霸基地戰機面對從航空母艦起飛的中國軍機時，將處於必須往返基地的不利狀況。

如果日本將出雲級護衛艦改裝完成後，自衛隊戰機就能以出雲級護衛艦作為據點，負責離島防衛任務；平時也能在太平洋上肩負警戒監視活動。

當然，日本政府主要目的是防範來自外國武力攻擊於未然，在透過外交努力避免與中國等國關係惡化的同時，也能透過包括將出雲級護衛艦航空母艦化來提高防衛能力，強化對他國想攻擊日本時的嚇阻力。

對日本來說，二次大戰後制訂的新憲法第9條明文禁止保有「戰力」，只同意日本擁有最低限度的必要自衛能力。

日本政府至今對此都聲稱，只會在基於防衛目的來使用航空母艦，屬於自衛能力範圍內，日本憲法並未禁止。

對改裝後的出雲級護衛艦，日本政府也說明只會在反擊侵略日本的敵方機艦時使用，不屬於「攻擊型航空母艦」，所以名稱依舊稱「護衛艦」，不會稱「航空母艦」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1101118

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