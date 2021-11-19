日本改裝護衛艦成航艦　隱含因應中國威脅之意

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日本政府為何要擁有自衛隊史上第一批「航空母艦」？又打算要如何運用？
●出雲號完成甲板耐熱 F-35B成功降落
今年10月3日，位於日本四國地方外太平洋上的出雲號已完成第1階段改裝，由兩架駐日美軍陸戰隊所屬的F-35B匿蹤戰機進行起降測試。
就在F-35B緩緩垂直降落在出雲號上時，艦上響起在場日美人員掌聲。
不像美軍尼米茲級航空母艦長度約333公尺、搭載艦載機數量可逾60架，日本的出雲級護衛艦全長248公尺，分類上屬於小型航空母艦；出雲級護衛艦經過改裝後，預料只能搭載約10架艦載機。
護衛艦是海上自衛隊主力艦種，相當於海外其他國家的驅逐艦。
出雲號與加賀號分別於2015年及2017年服役，外型跟一般搭載艦砲或飛彈發射裝置的護衛艦不同，主要特徵是可搭載多架直升機、從艦艏到艦艉全平面甲板，看起來就像一般的航空母艦，因此，日本一直以「直升機航空母艦」來稱呼出雲級護衛艦。
出雲級護衛艦上所搭載的直升機，主要負責監視外國潛艦任務；本身大噸位船體也可以載運大量物資。日本2016年發生熊本大地震時，出雲級護衛艦也協助運送人車前往災區救災。
不過，受限於船身長度僅248公尺，很難讓一般的噴射戰機起降，因此才會選擇搭載可垂直降落、短場起飛的F-35B。
第1階段改裝將針對甲板耐受戰機發動機高溫排氣進行耐熱塗裝；第2階段為了減少下方出現的亂流，將進行把艦艏細長飛行甲板改裝成長方形等工程。
●發展事實上航艦 首重強化制空能力
報導指出，日本政府之所以想擁有事實上的航空母艦，主要目的是強化防衛太平洋與西南群島空域。
不過，報導也指出，「雖然日本政府沒有點名，但有為中國威脅做好準備的意含」。
中國海軍目前擁有兩艘航空母艦，近年來頻繁在日本西南群島附近到太平洋海域航行；加上中國主張擁有釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）主權，不斷透過武裝海警船進入周邊海域強化對日施壓。
自衛隊戰機通常需使用長度2400公尺以上的跑道，太平洋上只有硫磺島基地、西南群島只有沖繩本島的那霸基地才有；但那霸基地距離釣魚台列嶼及與那國島約400公里到500公里。
一旦日本西南群島等地遭受敵方攻擊時，自衛隊出動九州或那霸基地戰機面對從航空母艦起飛的中國軍機時，將處於必須往返基地的不利狀況。
如果日本將出雲級護衛艦改裝完成後，自衛隊戰機就能以出雲級護衛艦作為據點，負責離島防衛任務；平時也能在太平洋上肩負警戒監視活動。
當然，日本政府主要目的是防範來自外國武力攻擊於未然，在透過外交努力避免與中國等國關係惡化的同時，也能透過包括將出雲級護衛艦航空母艦化來提高防衛能力，強化對他國想攻擊日本時的嚇阻力。
對日本來說，二次大戰後制訂的新憲法第9條明文禁止保有「戰力」，只同意日本擁有最低限度的必要自衛能力。
日本政府至今對此都聲稱，只會在基於防衛目的來使用航空母艦，屬於自衛能力範圍內，日本憲法並未禁止。
對改裝後的出雲級護衛艦，日本政府也說明只會在反擊侵略日本的敵方機艦時使用，不屬於「攻擊型航空母艦」，所以名稱依舊稱「護衛艦」，不會稱「航空母艦」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1101118