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一見老公就怕！南京妹「私密處」遭感染　行房後痛到不行

▲「南京妹」楊羽霓（左）自爆曾因私密處問題影響房事。（圖／楊羽霓臉書）
▲「南京妹」楊羽霓（左）自爆曾因私密處問題影響房事。（圖／楊羽霓臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-11-18 18:01:17

「南京妹」楊羽霓與知名鍵盤手阿健老師結婚超過10年，婚後育有15歲兒子Peter。楊羽霓近來與陽帆的老婆Julie在節目《聽媽媽的話》分享婦科疾病，剛從南京嫁來台灣的她，因為水土不服，所以幾乎每個月私密處都會感染一次，甚至只要和老公恩愛後，就會立刻發作痛到不行，導致她看到老公就怕，對行房心生恐懼，而後逐漸適應台灣氣候，感染狀況後才大為改善。

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另外楊羽霓也透露幾年前做乳房超音波檢查時，醫師突然臉色一沉地說：「妳在那躺著我出去叫一下主任。」接著主任進診間開始觸診，看著超音波不時皺眉，嚇得她以為自己得了絕症，還好只是乳房長了0.2公分的結節，需要每年定期追蹤，但不怕死的楊羽霓竟說：「因為後來醫生的表情和緩很多，不是很凝重，所以我至今都沒再追蹤過。」讓所有來賓傻眼，語重心長地勸她回診。

▲「南京妹」羽霓自爆曾因私密處問題影響房事。（圖／年代提供）
▲楊羽霓透露乳房曾長了0.2公分的結節。（圖／年代提供）
Julie則自爆曾遇私密處和尿道感染，如廁時有如針在扎，甚至尿出血尿，慘的是當天有一檔錄影，她整場坐立難安像火在燒，而為了減少私密處搔癢問題，竟異想天開拿小護士塗抹，涼感瞬間襲來，導致私密處刺痛，主持人小禎因受過同樣的苦，聽了不寒而慄大喊：「妳下面感冒了啦！」

▲Julie曾因私密處感染而做出蠢事。（圖／年代提供）
▲Julie曾因私密處感染而做出蠢事。（圖／年代提供）
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