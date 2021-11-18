小腳ㄚ走出大人生！烙畫陶藝公益聯展義賣助早產兒

小腳ㄚ走出大人生！「烙畫、陶藝公益聯展」即日起至12月18日於福華名品地下一樓「想生活FORMULA LIFE多功能空間」舉辦。跨足美術、教育、美容美甲、農業及自然科學等專業領域的黃敏香與魏銘儀，展出獨特的「烙畫」作品及帶著自然科學的養分的「陶藝」創作。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-18 17:16:36
高雄福華名品公關室主任柯夙娟表示，此次活動主要創作及發起人黃敏香是文化美學創意教育協會理事長，具有美學教育背景，並於嘉南藥理大學兼任化妝品應用管理系兼任講師，擁有美學豐富的教學經驗，也曾獲選教育局補教業師鐸獎。黃理事長是台灣第一位以烙畫研究取得碩士論文學位之學者，烙畫又稱燙畫、火筆畫，用火燒烙鐵在物體上燙出烙痕作畫。
黃敏香表示，此次展覽的烙畫創作是與生活結合，既能保有傳統繪畫的風格，又可結合不同素材的視覺效果，烙畫同時結合西洋編織並搭配植栽，將美學融入生活。作品「幸福」以長頸鹿家庭為主角，小長頸鹿依偎著媽媽，讓觀畫者感受到母愛親情的偉大。另一幅作品「太陽」以烙有向日葵圖騰的椅子，綻放的不僅是愛情，還有對夢想、對生活的熱愛。
從事農業的魏銘儀，帶著自然科學的養分，融入陶藝創作中，作品「柴子」是以陶土做為創作媒材，手拉坏及柴燒以自然落灰上釉方式，呈現母親孕育新生命的意象。跨領域的創意、多媒材創作，展現東西方藝術創作之美、時尚生活新美學。
黃敏香表示，開展當天11月17日亦為「世界早產兒日」，今年也是早產兒基金會在台成立30週年。自己也是早產兒媽媽，深知養育極度早產小孩過程非常艱辛，為藉由自己小孩的成功案例能幫助更多早產兒的家庭重燃希望，本次義賣所得將全數捐贈予早產兒基金會，拋磚引玉，期望藉此讓早產兒有更健全的醫療照護，有機會體會重生的喜悅，看見美麗新世界。