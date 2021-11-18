北市大數據中心有資安疑慮？學者：應擴大個資保護標準
繼台北市政府資訊局遭到議員揭露，近日編列千萬預算將市府地下一樓擴建大數據中心後，資訊局開發的台北通app，近日也連番遭到議員爆料疑似有資安疑慮。雖然資訊局方面不斷強調資安無虞，並無外界所說個資利用於大數據的說法，不過資安專家指出，如果北市府重視隱私保護，就用台北通整個服務範圍，「BS10012、ISO 27701或ISO 29100等個資保護標準，做下去就知道問題有多大了！」
記者丁上程／台北報導
2021-11-18 17:31:01｜2021-11-18 17:32:01
資安專家、成大電機系教授李忠憲指出，很多做資訊相關的單位常常以「我們只是開一條高速公路把所有的資料都串連起來，讓使用者便於做資訊的傳遞，個資仍留在原單位，不會有洩漏風險。」李忠憲說，重點在於「這條高速公路把原本封閉的各單位都打出一個洞」，怎麼可能會沒有相關責任？
李忠憲強調，重點在於台北市政府有沒有把市民的隱私當成嚴肅的事情來看待。「只靠機房通過ISO27001驗證，是最基本的要求，這是資訊安全防護的標準，很多搞資訊安全的拿出來騙外行人。」李忠憲說，不只有機房，應該把系統跟服務都納入資訊安全管理的驗證範圍。
柯文哲日前也曾經提及「大數據中心走在法律前面」，資訊局也說明相關資料動用，將會經過「資料治理委員會」來決定，這樣無法律規範的運作模式，也讓李忠憲也直言「這個最扯，無法無天。」李忠憲說，如果北市府真的重視相關隱私保護，應該通過BS10012、ISO 27701或ISO 29100等個資保護標準，「做下去就知道問題有多大了！」