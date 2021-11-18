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蔡嘉茵化身歌手版唐綺陽　一拳KO《比悲傷》王淨

▲馬念先、蔡嘉茵（右）在《比悲傷更悲傷的故事》湊一對。（圖／Netflix）
▲馬念先、蔡嘉茵（右）在《比悲傷更悲傷的故事》湊一對。（圖／Netflix）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-11-18 17:09:52

馬念先、蔡嘉茵詮釋《比悲傷更悲傷的故事》影集版的情侶「吉哥與小貓女」，從外型到性格都極端甘草，蔡嘉茵笑說：「電影版Bonnie是鬼鬼哎，怎麼影集變成唐老師？」她的造型參考了唐綺陽等各界名人，「造型組幫我剪這髮型後，我馬上把唐老師星座影片看一遍，還有也參考A-MEI阿妹，國外歌手像是妮基米娜、渡邊直美也都放進造型。」馬念先的「吉哥」造型是奇特復古風，既江湖味還很前衛，「完全是我平常根本不會穿的打扮，沒想到卻怎麼怪卻怎麼搭。」

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▲馬念先、蔡嘉茵（右）對手戲默契十足。（圖／Netflix）
▲馬念先、蔡嘉茵（右）對手戲默契十足。（圖／Netflix）
原本不認識兩人火花十足，馬念先解釋：「我們很有默契，常即興笑翻拍攝現場，我們這組應該叫《比開心更開心的故事》。」主角群王淨、范少勳、邵雨薇、王柏傑皆認證：「他們自帶喜感，會超正經講超好笑的話。」常常神來一筆讓大家笑場，蔡嘉茵則表示跟馬念先對戲總天馬行空，「可能我聽馬哥唱《巴黎的草莓》長大，每次經過吉哥身邊就想要哼歌。」尤其小貓女愛暴力打人，「人都會嚮往掌聲，我只要打吉哥就讓劇組覺得開心；有場戲是吉哥在我懷裡哭，竟然從我安慰他變成他安慰我，最後變成我打他。」

▲馬念先（中）、蔡嘉茵（左二）讓其他演員容易笑場。（圖／Netflix）
▲馬念先（中）、蔡嘉茵（左二）讓其他演員容易笑場。（圖／Netflix）
蔡嘉茵最強打戲竟是「打」王淨，「原本應該是拉拉扯扯，但我倆體型差太多，我建議KO結束這回合，KO哎，他們竟然同意女主角被我這樣打。」她笑說經紀人現場監督，攝影指導還猛說再近一點，「打北影影后哎，不知道以後還有沒案子接？」戲裡外王淨跟蔡嘉茵都是死黨，蔡嘉茵替王淨申冤，「我跟她兩人讀本，大家都拿東西拿給我吃，王淨只要面前放食物，大家就會默默把它移走，唉，女明星不好當啦。」

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