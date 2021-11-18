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高雄公投說明會賴蘇邁站台　劉世芳、李昆澤19日接力宣講

▲立委劉世芳公投說明會將於19日晚上7時，在左營元帝廟（左營區左營下路87號）舉行。(圖／民進黨高雄市黨部提供)
▲立委劉世芳公投說明會將於19日晚上7時，在左營元帝廟（左營區左營下路87號）舉行。(圖／民進黨高雄市黨部提供)

記者郭凱杰/高雄報導

2021-11-18 17:31:28

四大公投將於12月18日舉行投票，民進黨在高雄以立委為戰區、共舉辦8場說明會，接續11月15日兩場說明會後，賴清德、蘇貞昌等人，將於明(19)日先後於立委劉世芳、李昆澤選區舉辦說明會，市長陳其邁將站台宣講，並呼籲民眾用「四個不同意」拒絕國民黨藉機阻礙國家發展。

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▲立委劉世芳公投說明會11月19日晚上7時，於左營元帝廟（左營區左營下路87號）舉行。(圖／民進黨高雄市黨部提供)
▲立委李昆澤公投說明會將於19日晚上7時30分，在三民公園（三民區松江街250號）舉行。(圖／民進黨高雄市黨部提供)
民進黨啟動公投全國宣講，立委劉世芳、李昆澤19日將分別於高雄左營及三民區舉辦說明會，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁將再次同台宣講，呼籲鄉親用「四個不同意」、拒絕國民黨藉機阻礙國家發展。

民進黨高雄市黨部指出，立委劉世芳公投說明會將於19日晚上7時，在左營元帝廟（左營區左營下路87號），立委李昆澤於19日晚上7時30分，在三民公園（三民區松江街250號）舉行。

其他場次分別是：立委許智傑20日上午10時，在和樂餐廳（鳳山區建國路二段88號）、立委邱志偉20日晚上6時30分在海中鮮婚宴會館（岡山區岡山路537號）；立委林岱樺26日晚6時在林園區廣應廟廟埕廣場（林園區王公路340號）、立委邱議瑩28日上午10時在旗美高中大禮堂（旗山區樹人路21號）舉行。

民進黨高雄市黨部主委趙天麟及立委群，鼓勵民眾踴躍參加、關心公投對未來發展的重要性，並以公投「四個不同意、台灣更有力」守護台灣，讓台灣接軌國際、立足世界經貿舞台。

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