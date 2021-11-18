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彰化外籍看護涉虐案　勞工局提3點預防措施

▲彰化縣日前發生一起外籍看護毆打老人的事件，引發各界關注。（示意圖／shutterstock）
▲彰化縣日前發生一起外籍看護毆打老人的事件，引發各界關注。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-11-18 18:10:29

《四方報》報導，彰化縣日前發生一起外籍看護毆打老人的事件，縣議員曹嘉豪陪同家屬出面開記者會，引發各界關注。對此，彰化縣政府勞工局表示，針對本案除了將依《就業服務法》函請勞動部處分外，也提出包括家庭訪視、落實仲介申請聘僱許可時提供移工良民證、加強宣導法治觀念等措施，盼能起到預防作用。

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彰化縣勞工局向《四方報》表示，針對本案已經做了初步的談話紀錄，除了會依違反《老人福利法51條》對涉虐看護做出裁罰，也會依《就業服務法》函請勞動部做出處分，該看護應會遭到廢聘出國處分。為預防類似事件發生，縣府勞工局也提出兩項措施。

首先，勞工局未來在審理移工聘僱許可申請時，將嚴格落實要求仲介檢附移工良民證，以及在我國受過90小時看護訓練的證明。此外，縣內只要有新進的移工進來，縣府就會進行家庭訪視，關懷移工及家屬的互動狀況。

針對縣議員曹嘉豪提出希望加強法治教育之提議，勞工局表示，這部分在進行訪視時會一併加強宣導，此外，勞工局每年都會為家庭看護工舉辦專業看護技巧再訓練講座，一場16小時，規劃將撥一小時進行法治宣導，移工可積極報名參加。

勞工局表示，由於外籍看護之職業性質，工作場域就在家中，政府機關人力有限，很難深入到每個家庭掌握情況，因此呼籲家屬也要隨時關心被看護人與移工互動狀況，有狀況第一時間反應給仲介進行協調，或是撥打1955電話申訴。若外籍看護有觸法行為，政府也都會依法處理。

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