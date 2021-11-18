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PLG／攻城獅元年墊底拚翻身　新援林宜輝：不是沒有機會

▲P. LEAGUE+新竹攻城獅全體隊職員出席LIONEERS HUB開幕暨開季獅吼大會。（圖／新竹攻城獅提供）
▲P. LEAGUE+新竹攻城獅全體隊職員出席LIONEERS HUB開幕暨開季獅吼大會。（圖／新竹攻城獅提供）

記者鍾東穎/新竹報導

2021-11-18 17:51:43

35歲的林宜輝今夏轉戰P. LEAGUE+新竹攻城獅，填補球隊上最欠缺的經驗與進攻破壞力，對於總教練林冠綸喊出「坐二望一」目標，林宜輝認為攻城獅休賽季戰力提升，「不是沒有機會。」

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去年成軍的攻城獅在自由市場上招兵買馬，簽下高國豪等淺力新秀，但經驗不如另3隊，最終以墊底坐收，今夏在自由市場簽下2名大咖郭少傑、林宜輝，還有3名洋將辛巴、大勝和法獅，戰力提升。

林冠綸希望能借重林宜輝和辛巴的經驗，「對我們去年較弱的環節做補強，在關鍵時刻主導比賽的人不夠明確，去年第四節會是比較年輕的控球在主導，我想以他們2個的經驗，會給我們快速、侵略性球風下有不同面的指引。」

對球於球隊喊出「做一望二」的目標，林宜輝認為，「好好把每個四節做好，配合洋將，我覺得不是沒有機會。」攻城獅有老中青三代球員也有身材優勢，也告訴隊友們要好好把握有226公分高的辛巴在場的優勢。

林宜輝也分析，「其實每一隊都是假想敵，跟我們身材相仿的就是去年的衛冕軍(富邦勇士)，其他都以快速的球風為主，面對各隊會拿出不同的應對策略。 」 

▲P. LEAGUE+新竹攻城獅三洋將辛巴、大勝、法獅整裝待發首度亮相 將以強悍獅吼捍衛主場。（圖／新竹攻城獅提供）
▲P. LEAGUE+新竹攻城獅三洋將辛巴、大勝、法獅整裝待發首度亮相 將以強悍獅吼捍衛主場。（圖／新竹攻城獅提供）

 

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