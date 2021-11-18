全球流行養生飲食！移民署邀醫師辦新住民飲食講座

《四方報》報導，全球流行養生飲食，但你知道該怎麼吃嗎？移民署南區事務大隊高雄市第一服務站在17日辦理「新住民家庭教育」活動，特別邀請李昭仁醫師擔任講座，與新住民朋友們分享正確的養生飲食觀念，希望讓大家越補越健康。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-18 17:32:42
新住民阿梅表示，家人喜愛在冬天時吃麻油跟藥膳類的食物，但天天吃這些補品，恐怕身體會負荷不了。李醫師表示，適當的營養、充足的睡眠及規律運動，才是養生的不二法門。冬天進補的藥膳通常會額外加酒調味，小孩、長輩或服用藥物者都不適合食用過多，營養均衡及蔬果的攝取相當重要。因近期國內防疫有成，部分口罩防疫規定也逐漸鬆綁，所以，鼓勵大家走出戶外，適度運動或踏青，再加上充足的休息和避免熬夜，才能樂活防疫兼顧健康。
移民署在課程中也特別宣導「第8屆新住民及其子女築夢計畫」，為持續協助新住民及其子女在臺深耕、完成夢想，即日起至今年12月31日止，開始受理築夢計畫報名。相關報名資訊已置於移民署全球資訊網及新住民培力發展資訊網「最新消息」專區，歡迎新住民家庭踴躍報名。
高雄市第一服務站主任徐志權表示，移民署每月辦理家庭教育活動，規劃不同課程主題，並邀請各領域的專家學者或網絡單位，提供實用的資訊及福利資源消息，以協助新住民更順利適應在台生活。另再次呼籲新住民朋友們仍應持續做好相關防疫措施，以及共同防治非洲豬瘟，遵守「不自國外攜帶肉類產品入境」、「不自國外網購肉類產品寄送台灣」以及「不到國外畜牧場所參觀」等三不原則，守護台灣豬，確保全民健康。