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募集中！外籍漁工冬天沒禦寒衣物可穿　民團盼寒冬送暖

▲新事社會服務中心發起【2021暖心暖衣“漁”你一起關懷】禦寒物資募捐活動。（圖／新事社會服務中心）
▲新事社會服務中心發起【2021暖心暖衣“漁”你一起關懷】禦寒物資募捐活動。（圖／新事社會服務中心）

記者李芷涵/綜合報導

2021-11-18 18:08:37｜2021-11-18 18:33:38

《四方報》報導，台灣的冬季，對在港邊工作的外籍漁工來說異常寒冷，長期服務外籍漁工的新事社會服務中心（以下簡稱新事，Rerum Novarum Center）於2017年開始服務北海岸漁港漁工，期間發現漁工多沒有保暖的禦寒衣物的現象，便開始每年發起募捐活動。今年也不例外，新事發起【2021暖心暖衣“漁”你一起關懷】禦寒物資募捐活動，預計將募集到11月底，並於12月17日將物資分送給漁工，讓他們也能過一個溫暖的冬天。

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新事的漁工組社工李正新專員向《四方報》表示，來自東南亞的漁工們大部分都習慣了熱帶氣候，且來台時通常沒辦法帶太多行李，因此多沒有準備保暖衣物。此外，漁工在偏僻的港口工作，不像都市移工可以很方便的去採買，交通不便、時間有限、語言隔閡等因素，都使得漁工很少有機會可以為自己添購衣服。

考慮到海上的氣溫比內陸更低，風大濕氣重，漁工在沒有足夠禦寒物資的情形下，將更容易生病，新事遂於每年的冬季來臨前，為外籍漁工募集必備的禦寒衣物，包含棉被、外套、發熱衣、頭套等，募集活動也逐年得到迴響。根據新事統計，在2017年有487人受益，2018年有851人受益，2019年有1,051人受益，2020年則有2,148人受益，領到物資的外籍漁工紛紛表示感激台灣人的愛心，雖然身在異鄉，但不孤單。

李正新表示，新事會將收到的物資經過包裝後，在12月中旬到港邊發放給漁工，透過把物資包裝成每人一份的「禮物」，同時訓練志工發放時應注意的禮節與態度，在贈禮時祝福他們新年快樂或聖誕節快樂，希望讓漁工不是感受到「被施捨」，而是被尊重的溫暖。

此外，往年民間團體的物資捐贈都集中在人較多的大港，小港漁工容易被忽略，他們看到大港漁工收到物資後興奮PO網的照片也難免心生羨慕。因此，新事的物資發放以偏僻的小港為優先，大港反而排在二順位，這也讓不少外籍漁工直呼「很感動」。

李正新表示，由於民眾對於衣物新舊程度的標準有落差，許多收到的物資實際上無法使用，導致前兩年耗費大把人力在挑揀工作上，再加上防疫考量，因此今年的募集活動將限定「男用全新品」為主，發熱衣、棉被、外套、保暖頭套等項目各1000件。目前離目標還有段距離，盼民眾踴躍捐贈，一起寒冬送暖。

募集地資訊：
募集地點：新事社會服務中心（即天主教聖家堂後棟，從教堂右邊聖母像旁，圍牆內通道往後走）
郵寄地址：10649 台北市大安區和平東路一段183巷24號
電話：(02)2397-1933 ＃131、＃101、#102（李正新先生、鍾佳伶主任、李雯慧組長）
 

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