餐飲業者掛巨型看板 感謝市府排除萬難、台積電榮耀高雄
去年年底高雄知名餐飲業者「煙斗雄」為求促進高雄經濟，特別架設「煙斗雄跪求台積電投資高雄，榮耀高雄」的巨型看板，引發熱議。日前終於迎來台積電宣布進駐高雄的好消息，今（17）日業者再揭叩謝看板「感謝市府排除萬難、極速完成，感謝台積電進駐設廠、榮耀高雄」。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-18 17:48:47
「台積電真的被他跪來了！」「煙斗雄」因臨時身體不適住院，今天由太太李淑芬出面，她說，先生希望台積電能來高雄設廠，提升高雄經濟，當時以為像這麼大的投資案，又要選址、可能牽涉環評、都審等相關問題，本以為要很長時間，沒想到這麼快達成。除了感謝台積電以外，更佩服市府積極處理的效率。
高雄市觀光產業推動聯盟總會長劉坤福、副總會長郭子義、烹飪公會理事長王俊華、副理事長連立堅等人一同出席，在博愛、明誠路口的「韓八韓日燒肉鍋物」前，燃放鞭炮慶祝，並掛上「感謝市府排除萬難、極速完成，感謝台積電進駐設廠、榮耀高雄，煙斗雄叩謝」的巨型看板。
出席的業者表示，台積電是龍頭，會有磁吸效應，能帶動更多供應鏈進駐，不僅能增加就業機會，也可望帶入更多人流，還能刺激餐飲、旅宿、觀光等各行各業經濟活絡。
「韓八燒肉鍋物」近期也推出尾牙春酒專案，不僅延長用餐時間更提供麥克風音響場地供團體使用，預訂滿40人可享優惠價，另外更加碼贈送每人一份牛舌。