舒跑杯首度改線上舉行 有機會抽戴資穎簽名球拍組、iPad
連續舉辦超過40年，全台評為CP值最高的舒跑杯路跑，今年因為疫情的關係，主辦單位考量大家的健康，取消了實體路跑活動。但是廣大網友們的敲碗，加上舒跑杯的宗旨就是推廣全民運動，防疫新生活，運動更是不能停!因此，主辦單位攜手舒跑代言人-戴資穎，號召北中南全台大串聯，舉辦第一次線上舒跑杯！
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-18 17:51:22
維持CP值最高的路跑精神，第一次線上舒跑杯，免報名費、不限時間、地點，消費者只要於11/18(四)8:00~12/16(四)12:00活動期間內，拿起手機線上立即報名、馬上開跑、馬上喝舒跑，個人組限量兩萬五千瓶，團體組限量五千瓶，共三萬瓶舒跑975ml要免費送給完賽跑者暢飲，先跑先贏，換完為止喔！週週再抽1000瓶飲料，連續四週真的是讓消費者飲料喝到飽! 揪團五人，報名團體組，加碼再送戴資穎相信自己紀念背心(限量1000組)! 想要小戴的紀念背心的跑者，趕快揪團搶報名!
40年來，舒跑杯已經累計參與人數高達百萬人，第一次線上舒跑杯，希望所有參加過舒跑杯、愛路跑的跑者全台大回歸，防疫新生活、運動不能停!此外，凡是報名並完賽跑者，不限名額皆可獲得獨家戴資穎相信自己電子完賽證明，還能參加抽獎，有機會獲得戴資穎簽名的球拍球袋組、ipad等大獎! 你沒參加過的舒跑杯，一定要來喔! 趕快線上報名去→https://supaucup.com.tw/