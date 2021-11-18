總額度達878億元！2家外銀與台積電簽永續績效連結貸款

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渣打銀行企業、金融機構暨商業銀行事業總處負責人朱佳玲指出，這次渣打銀行與台積電簽署永續績效連結貸款，不僅在額度上創台灣永續金融服務的新指標，也是渣打銀行目前永續績效連結貸款中全球最高者。
星展銀行台北分行與台積電簽署的永續連結貸款，亦參考台積電ESG五大目標實績，包括綠色製造、打造包容職場、建立責任供應鏈、人才培育及關懷弱勢，並將於貸款期間就台積電相關永續指標表現與績效達成度，提供優惠貸款利率。而星展銀行台北分行至今也已累積數件永續連結貸款成功案例，
星展銀行（台灣）總經理林鑫川則說，星展集團的3大永續主軸，包括負責任的銀行、負責任的企業營運和創造社會影響力，作為永續金融的領導品牌，星展結合金融服務與永續發展，協助企業將永續融入其業務發展中，已經獲得多家企業認同與響應，讓永續發展不再只是口號。星展很高興此次能與半導體龍頭企業台積電攜手合作簽署永續連結貸款，齊心為台灣的永續環境做出貢獻。
台積電不僅是台灣的指標企業，更在全球半導體產業位居龍頭地位，在推動永續發展的過程中也扮演業界標竿的角色，繼2020年加入全球再生能源倡議組識（RE100），宣示於2050年前全球營運將100%使用再生能源的目標後，今年再度承諾將於2050年達到淨零排放目標，並發布氣候相關財務揭露報告書，以實際行動落實環境永續。未來也將攜手其產業供應鏈一同邁向零碳排，建立產業節能減碳典範。