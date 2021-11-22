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高雄人最愛外送美食是它　全台人氣王甜不辣竟然輸了！

▲foodpanda 觀察今年度高雄地區訂單量，較去年同期成長近8成，可見外送服務已深入消費者生活。（示意圖／foodpanda 提供）
▲foodpanda 觀察今年度高雄地區訂單量，較去年同期成長近8成，可見外送服務已深入消費者生活。（示意圖／foodpanda 提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-11-22 07:30:00

越來越多人生活上大小事都靠外送平台解決，根據外送平台foodpanda觀察，高雄訂單量成長相當快速，較去年同期成長近8成，今年訂單量名列全台第5名，僅次於雙北、台中、桃園，可謂是「南霸天食主」。但你知道高雄人最愛哪一味嗎？除了肉臊飯、鍋燒意麵等在地小吃名列前茅，最意外的是，全台全台「人氣王」甜不辣在高雄竟然被「米血」打敗！而且高雄的訂單從早到晚的都有出現米血，可見高雄人對米血真的情有獨鍾，人氣排行居全台之冠！

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▲外送平台業者觀察，高雄人最愛的食物當中，米血竟然上榜，且訂單從早到晚都沒停過。（（圖／foodpanda提供））
▲外送平台業者觀察，高雄人最愛的食物當中，米血竟然上榜，且訂單從早到晚都沒停過。（（圖／foodpanda提供））
而綜觀foodpanda在高雄地區的整體訂單表現，在地的台灣味小吃肉臊飯、鍋燒意麵在高雄擁獲許多愛好者，榮登熱門人氣榜當中尤其鍋燒意麵清甜的高湯、料多味美再加上沙茶的獨有吃法，是在地人最喜愛的好味道。此外，南台灣天氣炎熱，喝個飲料絕對是必須的，飲品榜中「四季春青茶」突破重圍奪下高雄人最愛訂的飲料第一名，一般飲品排行榜「珍珠奶茶」意外落馬，可見一杯清爽順口的青茶是消暑最佳解方。

此外，從訂單中也可以觀察到，高雄人對於「在地店家」的品牌忠誠度相當高，從高雄市發源的知名手搖飲霸主「麻古茶坊」與「烏弄 UNOCHA」，以及港都人最愛海南雞飯「虎爺雞飯」，外送訂單量都相當亮眼。從南台灣發跡的「晨間廚房」，亦是南霸天早午餐品牌，在早午餐類別中列居高雄冠軍！而從高雄發跡，網美聚餐打卡必訪的時尚餐廳「永心鳳茶」，和傳承逾一甲子的「郭家肉粽」等高雄在地名店，外送訂單上也有相當高人氣。

另一方面，觀察高雄生鮮雜貨訂單發現，消費者最常購買的品項為雞蛋、鮮奶等新鮮度高且需低溫冷藏的日常食品；而瓶裝水則是高雄人最愛訂購的品項第三名，成為名副其實的全台最「水」城市。
 

▲高雄人鍾愛在地店家，高雄發跡名店訂單量表現亮眼。（圖／foodpanda 提供）
▲高雄人鍾愛在地店家，高雄發跡名店訂單量表現亮眼。（圖／foodpanda 提供）

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