一根長髮成「出軌鐵證」！胡嘉愛狠甩高富帥男友巴掌

藝人胡嘉愛從廣告模特兒進軍娛樂圈，曾擔任多場商業記者會主持人，近來與甄莉、醫藥記者洪素卿和兩性專家H一同上節目《震震有詞》，探討女人的第六感，她自爆曾經從一根頭髮，就直接抓包男友劈腿。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-11-18 19:30:00
胡嘉愛自認遺傳到媽媽的超強第六感，自嘲是「名偵探嘉愛」，透露曾從一根頭髮，就查出男友劈腿：「那時我跟一位高富帥男友交往，聚餐時朋友帶來一位女性朋友，這女生一坐下來就對著我笑，還主動稱讚我很漂亮，要加我的臉書好友。」怎料過了一個月，當時留著短髮的胡嘉愛，就在男友家裡枕頭上發現一根紅色長髮，她靈機一動，馬上查看上次對她微笑的女生的臉書，發現對方也剛好染了一頭紅長髮，胡嘉愛覺得不單純、但也不動聲色，直到男友約胡嘉愛唱歌，她找藉口拒絕後，就直接來個突襲：「我一進到包廂就看到紅髮女坐在我男友大腿上，互動還很火熱，於是我賞了男友一巴掌，就對這段感情說再見。」
甄莉則分享婚前靠一張發票，親眼見證前男友劈腿：「當時男友手機常常跳出訊息聲，但他都推說是廣告，看了男友手機發現是女生傳來的曖昧簡訊。」甄莉看到當下沒有直接質問，某天男友帶回便利商店購買的餅乾給她吃，覺得很好吃，所以就去附近超商尋找購買，但始終找不到同款餅乾：「我就從男友的發票上找他是在哪買的，還特別跑到這家有點距離的超商，沒想到就在這家商店裡，親眼看到男友走入附近一家公寓，完全洩露出軌行蹤。」
不過也因為遭遇過前男友劈腿，甄莉在與現任老公交往時，為了確認對方是不是有外遇，將查案精神發揮得淋漓盡致：「我假扮老公的祕書跟電信公司，調出通聯紀錄，還曾經打電話到老公出差住的飯店，說要找林先生(老公)，當櫃檯說林先生外出，還故意問那林太太有來嗎？」想盡辦法確認老公是否出軌，甄莉笑說：「用過這些方法，才能確認老公真的能信任。」