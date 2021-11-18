COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

一根長髮成「出軌鐵證」！胡嘉愛狠甩高富帥男友巴掌

▲胡嘉愛憑一根長髮查出男友劈腿。（圖／胡嘉愛臉書）
▲胡嘉愛憑一根長髮查出男友劈腿。（圖／胡嘉愛臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-11-18 19:30:00

藝人胡嘉愛從廣告模特兒進軍娛樂圈，曾擔任多場商業記者會主持人，近來與甄莉、醫藥記者洪素卿和兩性專家H一同上節目《震震有詞》，探討女人的第六感，她自爆曾經從一根頭髮，就直接抓包男友劈腿。

我是廣告 請繼續往下閱讀
胡嘉愛自認遺傳到媽媽的超強第六感，自嘲是「名偵探嘉愛」，透露曾從一根頭髮，就查出男友劈腿：「那時我跟一位高富帥男友交往，聚餐時朋友帶來一位女性朋友，這女生一坐下來就對著我笑，還主動稱讚我很漂亮，要加我的臉書好友。」怎料過了一個月，當時留著短髮的胡嘉愛，就在男友家裡枕頭上發現一根紅色長髮，她靈機一動，馬上查看上次對她微笑的女生的臉書，發現對方也剛好染了一頭紅長髮，胡嘉愛覺得不單純、但也不動聲色，直到男友約胡嘉愛唱歌，她找藉口拒絕後，就直接來個突襲：「我一進到包廂就看到紅髮女坐在我男友大腿上，互動還很火熱，於是我賞了男友一巴掌，就對這段感情說再見。」

▲胡嘉愛自認遺傳到媽媽的超強第六感。（圖／和展影視提供）
▲胡嘉愛自認遺傳到媽媽的超強第六感。（圖／和展影視提供）
甄莉則分享婚前靠一張發票，親眼見證前男友劈腿：「當時男友手機常常跳出訊息聲，但他都推說是廣告，看了男友手機發現是女生傳來的曖昧簡訊。」甄莉看到當下沒有直接質問，某天男友帶回便利商店購買的餅乾給她吃，覺得很好吃，所以就去附近超商尋找購買，但始終找不到同款餅乾：「我就從男友的發票上找他是在哪買的，還特別跑到這家有點距離的超商，沒想到就在這家商店裡，親眼看到男友走入附近一家公寓，完全洩露出軌行蹤。」

不過也因為遭遇過前男友劈腿，甄莉在與現任老公交往時，為了確認對方是不是有外遇，將查案精神發揮得淋漓盡致：「我假扮老公的祕書跟電信公司，調出通聯紀錄，還曾經打電話到老公出差住的飯店，說要找林先生(老公)，當櫃檯說林先生外出，還故意問那林太太有來嗎？」想盡辦法確認老公是否出軌，甄莉笑說：「用過這些方法，才能確認老公真的能信任。」

▲甄莉婚前靠一張發票，親眼見證前男友劈腿。（圖／和展影視提供）
▲甄莉婚前靠一張發票，親眼見證前男友劈腿。（圖／和展影視提供）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀