觀光客再等等！日本擬放寬單日可入境人數 增至5千人
新冠肺炎疫情延燒將近2年，在疫苗以及口服藥等治療方式問世之後，各國也逐漸開放邊境，讓外國旅客入境。日本18日正式拍板，將單日入境人數自3500人上修至5000人，預計從本月26開始實施，但目前仍尚未開放觀光客入境。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2021-11-18 18:32:24｜2021-11-18 18:32:47
綜合日本媒體報導，日本先前因新冠肺炎對策，為了讓機場保有一定品質的簡易量能，因此要求航空公司進行乘客人數，並將單日入境人數限制在3500人。日本官房長官松野博一18日記者會上表示，基於目前已經將有效擴充檢疫條件與防疫措施，決定進一步放鬆入境管制，自11月26日開始，將單日入境人數上修至5000人。5000人包括日本本國人士以及外籍人士。
松野博一強調，若是變異株造成新一波疫情擴散，將會視情況進行滾動式調整，也將會根據國內外的感染狀況以及疫苗的接種情況，積極討論是否進一步放寬防疫與邊境管制封鎖。
日本政府自1月起暫停所有外國人新申請簽證，先前共有37萬人因無法取的居留資格而無法入境日本，在當中共有15萬名留學生、11萬名實習人員。
日本於本月初已經部分鬆綁，開放讓商務旅客以及留學生和實習人員入境，並且將隔離期從10天縮短至3天，並且逐步發放3個月的簽證。《共同社》報導指出，日本政府暫時仍會禁止觀光散客入境，但已在研擬開放觀光團，預計今年內會試辦，觀察能否管控觀光團的行程。