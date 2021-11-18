新北國王職籃隊深耕在地 校園巡迴首站到三峽明德高中
P.LEAGUE+新北國王籃球隊規劃一系列校園巡迴活動，透過新北市議員江怡臻的媒合，今（18）日首站選定三峽區的明德高中作為巡迴起點；希望透過球場經驗傳承，打開學子視野。
記者陳志仁／新北報導
2021-11-18 18:40:17
江怡臻指出，明德高中培育出許多國手，包括射箭項目東京奧運銀牌湯智鈞、里約奧運銅牌雷千瑩，在體育教學上的用心有目共睹；這次媒合新北國王籃球隊深入校園，希望從基礎體育紮根，培育更多優秀的運動專業人才，未來也會持續和球隊攜手合作，不定期到新北各地展開校園巡迴。
新北國王籃球隊由教練陳世念領軍，來明德高中推廣深耕基層體育，球員林力仁分享籃球經驗，提到自己打球11年，仍被教練要求跑更快、更久，勉勵小籃球員不要怕累，一定要堅持下去；除經驗分享外，林力仁、張文平、洪楷傑、聶歐瑪、曾于豪5位球員，也實際下場與明德高中組隊，進行5對5友誼賽。
明德高中籃球隊成立至今第五年，在校長陳棟遠、教練吳錦祥的帶領下，球隊今年第一次將參與HBL乙組聯賽；P.LEAGUE+熱身賽現正開打，新北國王11月20、21日在台大綜合體育館出戰福爾摩沙台新夢想家、高雄鋼鐵人，歡迎新北市民購票進場看球，一起支持在地的球隊新北國王，支持台灣職業籃球！