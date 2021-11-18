COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

新北國王職籃隊深耕在地　校園巡迴首站到三峽明德高中

▲新北國王籃球隊的林力仁、張文平、洪楷傑、聶歐瑪、曾于豪5位球員，也實際下場與明德高中組隊，進行5對5友誼賽。（圖／新北市議員江怡臻提供）
▲新北國王籃球隊的林力仁、張文平、洪楷傑、聶歐瑪、曾于豪5位球員，也實際下場與明德高中組隊，進行5對5友誼賽。（圖／新北市議員江怡臻提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-11-18 18:40:17

P.LEAGUE+新北國王籃球隊規劃一系列校園巡迴活動，透過新北市議員江怡臻的媒合，今（18）日首站選定三峽區的明德高中作為巡迴起點；希望透過球場經驗傳承，打開學子視野。

我是廣告 請繼續往下閱讀
江怡臻指出，明德高中培育出許多國手，包括射箭項目東京奧運銀牌湯智鈞、里約奧運銅牌雷千瑩，在體育教學上的用心有目共睹；這次媒合新北國王籃球隊深入校園，希望從基礎體育紮根，培育更多優秀的運動專業人才，未來也會持續和球隊攜手合作，不定期到新北各地展開校園巡迴。

新北國王籃球隊由教練陳世念領軍，來明德高中推廣深耕基層體育，球員林力仁分享籃球經驗，提到自己打球11年，仍被教練要求跑更快、更久，勉勵小籃球員不要怕累，一定要堅持下去；除經驗分享外，林力仁、張文平、洪楷傑、聶歐瑪、曾于豪5位球員，也實際下場與明德高中組隊，進行5對5友誼賽。

明德高中籃球隊成立至今第五年，在校長陳棟遠、教練吳錦祥的帶領下，球隊今年第一次將參與HBL乙組聯賽；P.LEAGUE+熱身賽現正開打，新北國王11月20、21日在台大綜合體育館出戰福爾摩沙台新夢想家、高雄鋼鐵人，歡迎新北市民購票進場看球，一起支持在地的球隊新北國王，支持台灣職業籃球！
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀