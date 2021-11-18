COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

以陳時中為例　陳佩琪：民進黨用人不用專業「聽話就好」

▲台北市長柯文哲的妻子陳佩琪（左）18日在臉書上PO文，以陳時中為例，表示民進黨用人不用專業「聽話就好」。（資料照／記者陳明安攝）
▲台北市長柯文哲的妻子陳佩琪（左）18日在臉書上PO文，以陳時中為例，表示民進黨用人不用專業「聽話就好」。（資料照／記者陳明安攝）

記者丁上程／綜合報導

2021-11-18 18:56:30

台北市長柯文哲的妻子陳佩琪今（18）日下午在臉書上PO文，分享過去防疫指揮官陳時中與柯文哲會面後，柯文哲對於陳時中的評價。「先生沒有貶低他的意思，但最令他佩服的是他說以他的防疫知識，竟然能在那位置上做上一年多，也著實不容易。」陳佩琪也直言「民進黨用人，專業有沒有不重要，『聽話』最重要。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳佩琪表示，回憶起北農爆發群聚感染的時候，指揮官陳時中說要和市長談談，「先生欣然接受，說第二天就去行政院找他，但指揮官很客氣，說他來北市府會市長就好。」陳佩琪說，當天雙方單獨閉門會面，柯文哲晚間回到家以後對指揮官讚不絕口。

「他說指揮官EQ好，講話不徐不急，從不動怒(有也很少啦)，最令他佩服的是他說以他的防疫知識，竟然能在那位置上做上一年多，也著實不容易。」陳佩琪也特別強調，柯文哲沒有貶低陳時中的意思，並強調陳時中有他的專業，「但像這種實戰級的防疫領域一定要術業有專攻，幸好指揮官後面有那一排人撐著。」

話鋒一轉，陳佩琪也語帶酸意表示，「民進黨用人，專業有沒有不重要，『聽話』最重要。」陳佩琪說，有次柯文哲說民進黨上台後，把我們的文官任命制度完全破壞，而當時適逢某駐外人員沒經過外交特考，就一紙命令就可派任，直言「要聽話的人才有機會被拔擢高位。」

至於最近高端疫苗的爭議，陳佩琪說，有些民代的發言，像說打第三劑是潮流，高端再打其他疫苗是正常等等的，「硬凹的程度，難怪先生說現在正常人要在民進黨內生存已經不容易了。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀