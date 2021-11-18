以陳時中為例 陳佩琪：民進黨用人不用專業「聽話就好」
台北市長柯文哲的妻子陳佩琪今（18）日下午在臉書上PO文，分享過去防疫指揮官陳時中與柯文哲會面後，柯文哲對於陳時中的評價。「先生沒有貶低他的意思，但最令他佩服的是他說以他的防疫知識，竟然能在那位置上做上一年多，也著實不容易。」陳佩琪也直言「民進黨用人，專業有沒有不重要，『聽話』最重要。」
記者丁上程／綜合報導
2021-11-18 18:56:30
陳佩琪表示，回憶起北農爆發群聚感染的時候，指揮官陳時中說要和市長談談，「先生欣然接受，說第二天就去行政院找他，但指揮官很客氣，說他來北市府會市長就好。」陳佩琪說，當天雙方單獨閉門會面，柯文哲晚間回到家以後對指揮官讚不絕口。
「他說指揮官EQ好，講話不徐不急，從不動怒(有也很少啦)，最令他佩服的是他說以他的防疫知識，竟然能在那位置上做上一年多，也著實不容易。」陳佩琪也特別強調，柯文哲沒有貶低陳時中的意思，並強調陳時中有他的專業，「但像這種實戰級的防疫領域一定要術業有專攻，幸好指揮官後面有那一排人撐著。」
話鋒一轉，陳佩琪也語帶酸意表示，「民進黨用人，專業有沒有不重要，『聽話』最重要。」陳佩琪說，有次柯文哲說民進黨上台後，把我們的文官任命制度完全破壞，而當時適逢某駐外人員沒經過外交特考，就一紙命令就可派任，直言「要聽話的人才有機會被拔擢高位。」
至於最近高端疫苗的爭議，陳佩琪說，有些民代的發言，像說打第三劑是潮流，高端再打其他疫苗是正常等等的，「硬凹的程度，難怪先生說現在正常人要在民進黨內生存已經不容易了。」