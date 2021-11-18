反萊豬美國衝擊最大　李淳：這是台灣承諾跳票問題　

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至於為何若公投案通過，台灣會無法加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）呢？李淳說明，去年8月總統蔡英文承諾開放美豬，今年1月起正式開放美豬進口至今已有11月餘，若是公投案通過，即意味總統的國際承諾將跳票，「這是自我承諾跳票問題！」
李淳提到，若是因為各國風土民情與習慣不一，台灣雖可以不依照CPTPP與世界貿易組織和各國的標準，但必須提出科學研究為基礎的風險評估作為證據支持，「但是從過去馬政府時代到今蔡政府時代，台灣已經做過兩次科學風險評估，結論皆為我國可採用國際標準。」
李淳強調，台灣明明可以採用國際標準，但卻因為民意不用國際標準，當要談判代表申請加入CPTPP時，11個會員國當然會質疑台灣會不會再次跳票撤回承諾，且未來是否會同樣用民意決定他國產品進口，「如果我們現在決定不開放，就是開倒車，就是把我們原來的承諾撤銷，這是一種在國際間不講信用的問題。」他喊話民眾，台灣想要加入CPTPP已經因為中國等因素很艱困，「我們不要另外再創造一個門檻。」
對於是否「反美豬等於反美國」，李淳坦言，若公投案通過，台灣禁止有萊劑的豬肉進口，最大受影響者是美國，因為台灣目前豬肉進口來源最大宗依序為加拿大、西班牙和美國，加拿大雖未禁止使用萊劑，但為了與美豬差異化，所以自願禁用，歐盟豬肉也未使用萊劑，真正會被限制的僅有美豬，因此美國將成最大受衝擊者。
「我們吃萊豬中毒要（每天）吃到三十三塊排骨。」李淳呼籲，微量的萊克多巴胺在合法的標準值下沒有食安風險，民眾不可能吃到超量美豬，市場上也買不到這麼多美豬，且依美牛過去多年開放以來，並無國人中毒，若是民眾仍舊不放心，也可認清標示購買國產豬肉，就不會買到含有萊劑豬肉。
值得注意的是，趙少康指出中國、歐盟皆未開放萊豬，但李淳解釋，2020美中協議內容明白承諾中美專家將一起合作，依照CODEX標準訂定萊劑最高殘留值的風險評估；歐盟也非例外，過去美國兩次提告歐盟，在WTO法庭內歐盟無法提出證據支持歐盟可不依照國際標準開放，因此歐盟在至今尚未開放萊豬進口狀況下，每年都必須支付美方將近一億美金的補償費，進口更多美國產品採購。
李淳呼籲民眾，別讓台灣背信自己的國際承諾，也不要提高台灣加入CPTPP門檻與傷害台灣的國際盟友，盼民眾在12月18日公投當天投下反對票。