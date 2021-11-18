COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

反萊豬美國衝擊最大　李淳：這是台灣承諾跳票問題　

▲中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，反萊豬公投通過即為台灣對國際承諾跳票，將背信國際。（圖／截自中選會YouTube）
▲中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳表示，反萊豬公投通過即為台灣對國際承諾跳票，將背信國際。（圖／截自中選會YouTube）

記者許若茵／台北報導

2021-11-18 19:16:41

中選會今（18）日舉辦四大公投案第二場意見發表會，針對第18案「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」反萊豬進口公投，正反方代表由中廣董事長趙少康對戰中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳。李淳表示，公投通過即為台灣承諾跳票，將背信國際，美國也將成為最大受影響者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李淳解釋，公投主文「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」意思為若是投下同意票，表示民眾要求政府禁止含有萊克多巴胺的豬肉進口，因此討論重點為含有萊劑的豬肉進口問題。

至於為何若公投案通過，台灣會無法加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）呢？李淳說明，去年8月總統蔡英文承諾開放美豬，今年1月起正式開放美豬進口至今已有11月餘，若是公投案通過，即意味總統的國際承諾將跳票，「這是自我承諾跳票問題！」

李淳提到，若是因為各國風土民情與習慣不一，台灣雖可以不依照CPTPP與世界貿易組織和各國的標準，但必須提出科學研究為基礎的風險評估作為證據支持，「但是從過去馬政府時代到今蔡政府時代，台灣已經做過兩次科學風險評估，結論皆為我國可採用國際標準。」

李淳強調，台灣明明可以採用國際標準，但卻因為民意不用國際標準，當要談判代表申請加入CPTPP時，11個會員國當然會質疑台灣會不會再次跳票撤回承諾，且未來是否會同樣用民意決定他國產品進口，「如果我們現在決定不開放，就是開倒車，就是把我們原來的承諾撤銷，這是一種在國際間不講信用的問題。」他喊話民眾，台灣想要加入CPTPP已經因為中國等因素很艱困，「我們不要另外再創造一個門檻。」

對於是否「反美豬等於反美國」，李淳坦言，若公投案通過，台灣禁止有萊劑的豬肉進口，最大受影響者是美國，因為台灣目前豬肉進口來源最大宗依序為加拿大、西班牙和美國，加拿大雖未禁止使用萊劑，但為了與美豬差異化，所以自願禁用，歐盟豬肉也未使用萊劑，真正會被限制的僅有美豬，因此美國將成最大受衝擊者。

「我們吃萊豬中毒要（每天）吃到三十三塊排骨。」李淳呼籲，微量的萊克多巴胺在合法的標準值下沒有食安風險，民眾不可能吃到超量美豬，市場上也買不到這麼多美豬，且依美牛過去多年開放以來，並無國人中毒，若是民眾仍舊不放心，也可認清標示購買國產豬肉，就不會買到含有萊劑豬肉。

值得注意的是，趙少康指出中國、歐盟皆未開放萊豬，但李淳解釋，2020美中協議內容明白承諾中美專家將一起合作，依照CODEX標準訂定萊劑最高殘留值的風險評估；歐盟也非例外，過去美國兩次提告歐盟，在WTO法庭內歐盟無法提出證據支持歐盟可不依照國際標準開放，因此歐盟在至今尚未開放萊豬進口狀況下，每年都必須支付美方將近一億美金的補償費，進口更多美國產品採購。

李淳呼籲民眾，別讓台灣背信自己的國際承諾，也不要提高台灣加入CPTPP門檻與傷害台灣的國際盟友，盼民眾在12月18日公投當天投下反對票。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀