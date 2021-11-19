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直選理事長！中鋼企業工會理事長陳春生順利蟬聯

▲中鋼公司企業工會舉行第14屆理事長及會員代表選舉。(圖／記者黃守作攝，2021.11.18)
▲中鋼公司企業工會舉行第14屆理事長及會員代表選舉。(圖／記者黃守作攝，2021.11.18)

記者黃守作／高雄報導

2021-11-19 23:00:00

中鋼公司企業工會舉行第14屆理事長及會員代表選舉，經過兩天來的投票，於18日上午，在中鋼公司福利大樓禮堂，進行開票作業，於下午2時完成開票，由理事長陳春生順利蟬聯，以利會務運作，他將以創新思維來服務會員與面對新的挑戰。

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▲中鋼公司企業工會理事長陳春生順利蟬聯。(資料照／記者黃守作攝)
▲中鋼公司企業工會理事長陳春生順利蟬聯。(資料照／記者黃守作攝)
中鋼企業工會第14屆理事長及會員代表選舉，由於該工會是全國最大的單一廠場工會，且理事長直接由會員選舉，使得整個選舉活動備受各界矚目，此次理事長選舉，共有2位登記競選，分別是任職於煉鐵廠的現任理事長陳春生，與另一位任職於煉鋼廠的資深員工張天德，候選人均卯足全力拉票，希望能夠獲得會員青睞，贏得理事長選舉的勝利。

中鋼企業工會主任秘書吳瑞博表示，此次理事長及會員代表選舉，具投票資格會員人數為9,275人，總計有8,399位會員前往工會所設置的65個投票區參加投票，投票率達90.55%，經開票結果，由現任理事長陳春生連任成功，獲得6,907票，佔總投票數之82.24%，已超過半數會員之肯定，打破中鋼理事長選舉有史以來最高得票數紀錄。

至於會員代表大會代表選舉，有145位會員登記參選，亦順利選出李清賢等99位代表，將於12月間召開會員代表大會，選出26位理事及9位監事。

中鋼企業工會理事長陳春生除感謝所有會員的支持外，並指出，工會力量的展現，倚賴會員熱心參與及支持，才能凝聚力量，為大家爭取更好的工作條件，未來將以創新思維來服務會員與面對新的挑戰，他不會辜負會員對他的期待，在未來4年將繼續創造新進員工的希望，實現資深員工的願望，為大家權益與福利奮鬥到底。


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