真子婚後3週燒750萬！小室圭拖4年　母親債務終於還清

我是廣告 請繼續往下閱讀
真子與小室圭兩人於今年10月26日登記結婚，並在同日召開記者會。小室圭在記者會上表示，將會盡力解決母親的金錢糾紛問題。在本月14日，兩人前往紐約展開新生活之前，小室圭表示，已經幫母親解決金錢糾紛。
綜合日媒報導，小室圭於本月14日親自與A先生會面，並與對方達成協議，由小室圭支付409萬3千日圓（約99.7萬元台幣）的和解金，根據了解，這筆金額並未加上利息。
在小室圭出發前往紐約之後，小室圭的律師15日便代為將409萬3千日圓匯入A先生的帳戶裡，根據A先生的代理人表示，17日已經確認收到款項。
《東京體育報》報導指出，這筆金額並非以小室圭或是小室佳代的名義，而是以小室家的代理律師具名轉帳，讓不少網友認為是不是「不想用自己的名義匯款」、「是要避免名聲受損」，也網友好奇這一筆金額是從哪裡來。
先前有日媒統計，真子與小室圭結婚之後，當天在東京飯店舉辦記者會，場地租借費用為2小時21萬日圓（約台幣5.09萬），婚後兩人站租位於澀谷的高級公寓，19晚的租金超過130萬日圓（約台幣31.49萬元），外出的交通工具為租車或是搭計程車。再加上兩人搭乘全日空商務艙前往紐約，單程票價將近100萬日圓（約台幣24.2萬元），兩人就要約200萬日圓（約台幣48.4萬元）。如今再加上小室圭掏出409萬日圓幫母親還債，推估兩人結婚之後，短短3周內就燒掉750萬日圓（約台幣181萬日圓）。