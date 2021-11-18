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真子婚後3週燒750萬！小室圭拖4年　母親債務終於還清

▲小室圭和真子14日前往東京羽田機場，搭機遠赴美國生活。（圖／美聯社／達志影像）
▲小室圭和真子14日前往東京羽田機場，搭機遠赴美國生活。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-18 19:40:01

日本皇室秋篠宮長女真子在10月底與大學同學小室圭結婚之後，於本月14日啟程前往紐約展開新婚生活。不過小室圭母親小室佳代先前與前未婚夫爆出金錢糾紛，小室佳代被指控欠錢不還，也因此影到真子的婚事。但小室圭在前往紐約之前，稱已經幫母親解決問題。日媒報導，小室圭已經透過律師的名義將這筆錢匯入對方帳戶當中。

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真子與小室圭兩人在2017年訂婚，不久之後就傳出小室圭的母親小室佳代與前未婚夫A先生在訂婚期間，接受了A先生的金援，分手後小室佳代不肯還錢，因此產生金錢糾紛，導致真子與小室圭原先隔年要舉辦的婚事也因此延期。

真子與小室圭兩人於今年10月26日登記結婚，並在同日召開記者會。小室圭在記者會上表示，將會盡力解決母親的金錢糾紛問題。在本月14日，兩人前往紐約展開新生活之前，小室圭表示，已經幫母親解決金錢糾紛。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲真子與小室圭兩人於上月26日結婚，當時小室圭表示會積極解決母親債務問題。（圖／美聯社／達志影像）
綜合日媒報導，小室圭於本月14日親自與A先生會面，並與對方達成協議，由小室圭支付409萬3千日圓（約99.7萬元台幣）的和解金，根據了解，這筆金額並未加上利息。

在小室圭出發前往紐約之後，小室圭的律師15日便代為將409萬3千日圓匯入A先生的帳戶裡，根據A先生的代理人表示，17日已經確認收到款項。

《東京體育報》報導指出，這筆金額並非以小室圭或是小室佳代的名義，而是以小室家的代理律師具名轉帳，讓不少網友認為是不是「不想用自己的名義匯款」、「是要避免名聲受損」，也網友好奇這一筆金額是從哪裡來。

先前有日媒統計，真子與小室圭結婚之後，當天在東京飯店舉辦記者會，場地租借費用為2小時21萬日圓（約台幣5.09萬），婚後兩人站租位於澀谷的高級公寓，19晚的租金超過130萬日圓（約台幣31.49萬元），外出的交通工具為租車或是搭計程車。再加上兩人搭乘全日空商務艙前往紐約，單程票價將近100萬日圓（約台幣24.2萬元），兩人就要約200萬日圓（約台幣48.4萬元）。如今再加上小室圭掏出409萬日圓幫母親還債，推估兩人結婚之後，短短3周內就燒掉750萬日圓（約台幣181萬日圓）。


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