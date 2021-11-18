憂萊劑危害健康　趙少康：一天6碗豬肝湯就超標

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「民進黨搞愚民政策」，趙少康痛批，反萊豬不等於反美豬，反倒是政府不准退伍軍人、學生、警察、義消等人吃美豬，形同政府帶頭不吃美豬，才會惹怒美方，並反問民進黨多次帶頭示範吃水果，為何不帶頭示範吃萊豬，認為政府讓台灣人吃萊豬，台灣豬還不能使用萊劑，根本是「人不如豬」。
趙少康指出，台灣人每人每年會吃下約38公斤的豬肉，是美牛食用量15倍，國人還愛吃豬內臟，每人每年會吃下約3公斤的豬內臟，有醫學專家說每日喝六碗豬肝湯就會超標，許多孕婦可能做月子時，都會被婆婆逼著喝下就會超量，因此台灣人關心美豬程度更勝美牛，若是美豬無毒國人自然無需反對，但就是因為萊劑恐對身體造成危害，才會遭到反對。
趙少康進一步解釋，萊克多巴胺是副交感神經興奮劑，不宜使用在孕婦、心血管疾病與慢性患者身上，且民眾愛吃的大腸頭、肉羹、丸子等食材也難以分辨是否使用萊豬，不解為何政府堅持置國人健康不顧，非要進口萊豬。
對於為何若公投案通過，台灣將無法加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），趙少康則認為中美關係差，中國還未開放萊豬，但也已經加入，且中國還比台灣早一週提出申請加入，相信美國曾再三保證與台灣關係堅若磐石，總統蔡英文也說台美關係是史無前例的好，美國不會因為台灣不開放萊豬就斷絕關係、不顧第一島鏈的重要性。
李淳表示，若公投通過，台灣將失信於國際，這是自我承諾跳票問題，趙少康則認為，政府沒有不守承諾，是人民推翻承諾，公投是兩千三百萬台灣民眾的最高意志，人民有人民意志，「公投當然是壓過政府」。
趙少康直言「立法院沒有用」，政府不理國民黨與民進黨立委言論，當代議政治沒有用，只好依賴民意，呼籲民眾12月18日投下同意票，「四個同意就是民意」。