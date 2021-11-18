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憂萊劑危害健康　趙少康：一天6碗豬肝湯就超標

▲中廣董事長趙少康表示，反萊豬不等於反美豬與美國，喊話「四個同意就是民意」。（資料照片／記者朱永強攝，2021.03.02）
▲中廣董事長趙少康表示，反萊豬不等於反美豬與美國，喊話「四個同意就是民意」。（資料照片／記者朱永強攝，2021.03.02）

記者許若茵／台北報導

2021-11-18 19:50:49

中選會今（18）日舉辦四大公投案第二場意見發表會，針對第18案「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」反萊豬進口公投，正反方代表由中廣董事長趙少康對戰中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳。中廣董事長趙少康表示，反萊豬不等於反美豬與美國，不解為何政府置人民健康不顧堅持開放萊豬進口，喊話「四個同意就是民意」。

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趙少康首先並未直接論述，而是向中選會提出三點抗議，包含質疑程序不當、中選會偏袒政府、以及建議中選會應向政府建議撥補預算給公投領銜者宣講。接續趙指出，民進黨進口萊豬理由包含反萊豬就是反美豬，反美豬就是反美國、不進口萊豬美國人會生氣、美國人也都吃萊豬、不開放萊豬就不能加入CPTPP。

「民進黨搞愚民政策」，趙少康痛批，反萊豬不等於反美豬，反倒是政府不准退伍軍人、學生、警察、義消等人吃美豬，形同政府帶頭不吃美豬，才會惹怒美方，並反問民進黨多次帶頭示範吃水果，為何不帶頭示範吃萊豬，認為政府讓台灣人吃萊豬，台灣豬還不能使用萊劑，根本是「人不如豬」。

趙少康指出，台灣人每人每年會吃下約38公斤的豬肉，是美牛食用量15倍，國人還愛吃豬內臟，每人每年會吃下約3公斤的豬內臟，有醫學專家說每日喝六碗豬肝湯就會超標，許多孕婦可能做月子時，都會被婆婆逼著喝下就會超量，因此台灣人關心美豬程度更勝美牛，若是美豬無毒國人自然無需反對，但就是因為萊劑恐對身體造成危害，才會遭到反對。

趙少康進一步解釋，萊克多巴胺是副交感神經興奮劑，不宜使用在孕婦、心血管疾病與慢性患者身上，且民眾愛吃的大腸頭、肉羹、丸子等食材也難以分辨是否使用萊豬，不解為何政府堅持置國人健康不顧，非要進口萊豬。

對於為何若公投案通過，台灣將無法加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），趙少康則認為中美關係差，中國還未開放萊豬，但也已經加入，且中國還比台灣早一週提出申請加入，相信美國曾再三保證與台灣關係堅若磐石，總統蔡英文也說台美關係是史無前例的好，美國不會因為台灣不開放萊豬就斷絕關係、不顧第一島鏈的重要性。

李淳表示，若公投通過，台灣將失信於國際，這是自我承諾跳票問題，趙少康則認為，政府沒有不守承諾，是人民推翻承諾，公投是兩千三百萬台灣民眾的最高意志，人民有人民意志，「公投當然是壓過政府」。

趙少康直言「立法院沒有用」，政府不理國民黨與民進黨立委言論，當代議政治沒有用，只好依賴民意，呼籲民眾12月18日投下同意票，「四個同意就是民意」。

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