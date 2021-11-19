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越南高官吃金箔牛排惹議　民間討論兩週熱度未退

▲越南高官日前到倫敦大啖土耳其廚師「撒鹽哥」料理的金箔牛排一事在越南民間持續發酵。（圖／翻攝自推特）
▲越南高官日前到倫敦大啖土耳其廚師「撒鹽哥」料理的金箔牛排一事在越南民間持續發酵。（圖／翻攝自推特）

中央社

2021-11-19 06:00:32

（中央社記者陳家倫河內18日專電）越南高官日前到倫敦大啖土耳其廚師「撒鹽哥」料理的金箔牛排一事在越南民間持續發酵，「撒鹽寶貝」標籤更一度在臉書上遭禁。

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越南公安部長蘇林（To Lam）等人月初因公前往英國，期間到「撒鹽哥」戈克切（Nusret Gokce）位於倫敦的餐廳用餐，過程中「撒鹽哥」用刀叉起一片沾滿金箔的戰斧牛排餵蘇林吃，影片透過網路傳到越南後引起熱議。

隨後，與「撒鹽哥」有關的標籤「撒鹽寶貝」（#saltbae）一度在臉書（Facebook）被禁。臉書回應表示，「撒鹽寶貝」被禁的範圍不僅是越南而是全球，並強調「臉書已解封這一標籤，正在調查為何會發生」。

越南外交部今天舉行例行記者會，中央社詢問，越南是否曾就此事與臉書方面聯繫，並要求它們禁用saltbae標籤時，發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）表示，關於臉書一事，很遺憾地沒有相關訊息。

路透社指出，越南目前仍被世界銀行（World Bank）界定為中低所得國家，官方又在打貪，但蘇林吃的金箔牛排每份要價高達1450英鎊（約新台幣5萬4000元），因而引發民間質疑。

儘管蘇林吃金箔牛排一事迄今沒有越媒報導，但網友討論已延燒兩週。

近日峴港一家牛肉麵店老闆裴俊霖（Bui Tuan Lam）還錄下自己浮誇的切牛肉方式、弓起手肘往麵裡頭撒青蔥，被認為是在模仿「撒鹽哥」，還疑似為此招致麻煩。

裴俊霖向自由亞洲電台（RFA）表示，警方16日上門找他，「他們給我一張傳喚通知，要求我前往（警局）說明有關提供犯罪處理訊息的問題」。他認為，通知所述內容不清楚，因此拒絕到警局說明。

裴俊霖並澄清，自己沒有模仿誰，拍片只是為了好玩並替牛肉麵打廣告，由於警察之前已多次上門找他，因此他不清楚警方這次是否為了這支影片上門。但他說，警方表示，若通知3次未到，將強制他到場說明。（編輯：周永捷）1101118

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