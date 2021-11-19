遊戲節目日新月異　名人親上火線面對玩家最受青睞

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《二之國：交錯世界》 所推出的「官方節目」類型過去比較常見，找來實況主與名人為遊戲介紹改版更新與活動，發送回饋獎勵給玩家，或是帶領玩家體驗遊戲內容。雖說這種類型的節目是較為常見的安全牌，不過好處在於許多遊戲資訊會在節目中公開，勢必會有一定數量的玩家追蹤收看，並且還能夠隨著版本更新的頻率推出，整體製播上較有彈性。
而另一個比較極端的例子是《神魔之塔》的「女將競技場」。「女將競技場」相較於前述兩個例子相當特別，本身節目定位就與前者「遊戲節目」大不相同，找來多位合作的神魔女將（與官方合作，外型亮眼、遊玩《神魔之塔》女性玩家）與主持人納豆與派翠克進行許多綜藝遊戲，算是跨入了「綜藝節目」的領域，讓來賓遊玩各種關卡與團康遊戲，藉此創造話題擴大受眾群體，也讓玩家更認識自家合作的神魔女將。
以性質而言，「女將競技場」則是相對於光譜另一端的《二之國》官方節目，內容核心不再以遊戲本體為出發點，呈現型態較不受侷限，可以展現出更多樣的精采橋段。不過既然性質已是綜藝節目，自然多少與玩家對遊戲資訊的需求脫節，所以帶來新奇有趣的內容同時，勢必也會讓部分希望獲得遊戲資訊的玩家稍有不快。
至於《天堂M》官方所推出的的「《天堂M》名人堂」節目，相較於上述的兩個例子，在節目性質屬於光譜中間的節目。以往，大家只能透過觀看網路上知名玩家主動分享攻略或經驗的影片，極少能直接接觸到知名玩家，也很難和他們互相交流遊戲心得。
《天堂M》名人堂 找來十多位遊戲中的頂尖、知名玩家與實況主、Youtuber，面對面分享他們在《天堂M》多年旅途的心路歷程，節目推出時也會請受訪的玩家分析當前版本各職業狀況，讓一般玩家一窺這些神人們平時的遊戲習慣、技巧與背景的同時，和其他玩家交流各種遊戲新資訊。「《天堂M》名人堂」這種類型的節目特質較為平衡，在滿足玩家接觸更多新奇內容的同時，又不與玩家真正對於遊戲的需求脫節。
總的來說，遊戲節目依性質不同，能為玩家帶來相異的體驗，如《二之國：交錯世界》「官方節目」能讓玩家對遊戲有更深入的探討、《神魔之塔》的「女將競技場」能夠擴大並活絡玩家社群，又或是如有著兩者優點的「《天堂M》名人堂」，讓玩家間互相交流碰撞出不同的火花下，創造出更具無與倫比凝聚力的社群。