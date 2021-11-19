比利時抗疫推強制遠距辦公等措施　專家質疑成效

（中央社記者唐佩君布魯塞爾18日專電）比利時為遏止病毒傳播宣布實施新的防疫措施，包括強制實施每週4天遠距辦公、加快接種加強劑等，不過相較飆升的感染數目，專家學者認為規定來得太晚而且限制性不夠，對能否奏效存疑。
比利時政府昨天宣布自11月20日起，在餐館、酒吧、俱樂部等場所除需要Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種證明，坐下時除飲食之外必須一直戴口罩、另強制實施每週4天遠距辦公、學校教室安裝二氧化碳測量儀、明年初推動大眾施打加強劑等。
11月以來比利時確診人數激增，平均每日新增病例逾1萬例，其中在11月15日單日新增1萬9306例，情勢緊張，不過比利時政府並未如同鄰國荷蘭採取部分封鎖措施，專家學者認為規定不僅來得太晚而且限制性不夠，對能否奏效存疑。
布魯塞爾弗拉芒自由大學家庭醫學教授迪佛羅伊 （Dirk Devroey） 對新規不以為然，表示疫情正在爆發，至少還有3週醫院會持續出現需入院治療者，這將危及其他病患治療機會，新規為時已晚，而且限制性不夠。
比國病毒學家范蘭斯特（Marc Van Ranst）也認為，很難預測這次的措施是否足以扭轉病例激增情勢。
此外，商家也不滿防疫新規，夜店業者集體反對若顧客不願在店內戴口罩，需現場檢測是否陰性的規定，認為這種做法荒謬，除執行上有很高難度更讓他們生意將做不下去。（編輯：黃自強）1101118