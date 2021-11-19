中共開始推選20大代表　將選出2300人

我是廣告 請繼續往下閱讀
通知指出，做好中共20大代表選舉工作，要堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，堅持以黨章為根本遵循，堅持黨的性質宗旨，堅持和加強黨的全面領導，「充分發揚黨內民主，嚴格資格條件，嚴密產生程序，嚴肅選舉紀律」，確保選出的20大代表「素質優良、結構合理、分布廣泛、黨員擁護」。
通知提到，黨中央明確，20大代表應是「共產黨員中的優秀分子」，要嚴把人選政治關，堅持把「政治標準」放在首位；嚴把人選廉潔關，堅決防止「帶病提名」、「帶病當選」。
這項通知說，要進一步優化20大代表結構，保證生產和工作第一線代表比例，注重推薦工人、農民和專業技術人員黨員中的「先進模範人物」作為代表人選。代表中要有各行各業、各個方面的代表，女黨員和少數民族黨員應占一定比例。
通知表示，黨中央強調，20大代表的選舉產生，採取「自下而上、上下結合、反覆醞釀、逐級遴選」的辦法進行。各級黨組織要確實加強領導，精心組織，周密安排，確保代表選舉工作圓滿完成。
通知說，要使代表選舉產生的過程，成為「深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想的過程」，動員廣大黨員、幹部「更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，不忘初心、牢記使命，攻堅克難、開拓奮進，為全面建設社會主義現代化國家、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的更大貢獻」。
中共黨代會每5年舉行一次，中國共產黨第20次全國代表大會預計2022年下半年在北京召開。（編輯：張淑伶）1101118