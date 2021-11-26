「大漁所在」生活機能佳　成熟市區裡的「宜」居好所在

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「大漁所在」基地周圍都是透天別墅群，視野開闊無阻。產品規劃地上12層、地下3層，38、45坪純3房且0店面、全區僅44戶、平面車位，居住上相對單純。最特別的是，一層4戶，皆無共用壁，而是採用梯廳、天井、逃生梯的空間，巧妙地將每一戶隔開，阻絕了大樓建案容易有噪音的缺點；這種隱藏十字型建築，不僅採光好，且戶戶有景，可說十分稀有。挾「宜居建築」特色，「大漁所在」打造複層式跳島大陽台、立面垂直綠化、大片植栽面積等，雖然造價較高，但對於環境景觀、節能、降溫、降噪、淨化上，有相當幫助。
此外，「大漁所在」對於周邊環境綠化也十分用心，特別將建築臨路內縮15米，形塑大片綠帶，在轉角處打造一座約100坪左右的開放式前庭景觀花園，為社區住戶及鄰里留下休閒且安全的生活空間。
就交通上來說，從「大漁所在」社區步行即可達松竹雙捷共構站或四維國小捷運站轉搭高鐵、或開車可上74號接國道1號、串聯國道4、國道3，北上南下均十分便利。搭乘捷運也可快速抵達新光三越、大遠百，國家歌劇院、文心森林公園、IKEA等，在交通及運輸優勢條件下，休閒、購物、逛街也很方便。
生活休閒上，附近有萬坪舊社公園、南興公園、平興公園、大坑風景區、北屯國民運動中心等，不怕運動、遛小孩無處去。學習上，鄰近松竹國小、北屯圖書館、北新國中、僑孝國小、四維國小等，另有常春藤中學、華盛頓中學、葳格、磊川華德福等從國小到高中，知名私校林立。因此不僅吸引在地老住戶，就連醫師、工程師、科技人等也成「大漁所在」主力客群。
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