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「大漁所在」生活機能佳　成熟市區裡的「宜」居好所在

▲「大漁所在」是大漁建設在北屯既有成熟商圈推出的新案。（圖／資料照片）
▲「大漁所在」是大漁建設在北屯既有成熟商圈推出的新案。（圖／資料照片）

生活中心/綜合報導

2021-11-26 11:00:00

以文心、北屯、崇德、松竹路等區域為中心往外擴的北屯區，是台中市發展較早的成熟區域，由於生活機能完備、無論是食衣住行育樂均十分便利，在地老北屯人一住數十年，即便家中人口數增加，在換屋的考量下仍然捨不得搬離！放眼近期北屯新建案，大多位於生活機能尚未完備的外圍重劃區，對於講究生活便利的新世代，既有成熟繁華市心，因得天獨厚的居住環境，充滿未來的城市潛力，才是換屋者首選！

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「大漁所在」是大漁建設在北屯既有成熟商圈推出的新案，位於修齊街22巷，往北可通松竹路、南接文心路、東接北屯路，西通崇德路，不僅坐擁松竹、東山、興安、崇德等北屯最熱鬧的4大新舊商圈，更鄰近金谷早市與一點利黃昏市場，不論早晚都買得到，生活機能之便利，可說是無可挑惕！由於北屯大型公共建設陸續完工，加上各大建商看好北屯未來增值效益，即便房價每坪開價動輒40∼60萬之間，仍吸引不少有意換屋的自住客入住北屯。

▲「大漁所在」複層式跳島大陽台3D示意圖。。（圖／資料照片）
▲「大漁所在」複層式跳島大陽台3D示意圖。（圖／資料照片）
「大漁所在」基地周圍都是透天別墅群，視野開闊無阻。產品規劃地上12層、地下3層，38、45坪純3房且0店面、全區僅44戶、平面車位，居住上相對單純。最特別的是，一層4戶，皆無共用壁，而是採用梯廳、天井、逃生梯的空間，巧妙地將每一戶隔開，阻絕了大樓建案容易有噪音的缺點；這種隱藏十字型建築，不僅採光好，且戶戶有景，可說十分稀有。挾「宜居建築」特色，「大漁所在」打造複層式跳島大陽台、立面垂直綠化、大片植栽面積等，雖然造價較高，但對於環境景觀、節能、降溫、降噪、淨化上，有相當幫助。

此外，「大漁所在」對於周邊環境綠化也十分用心，特別將建築臨路內縮15米，形塑大片綠帶，在轉角處打造一座約100坪左右的開放式前庭景觀花園，為社區住戶及鄰里留下休閒且安全的生活空間。

就交通上來說，從「大漁所在」社區步行即可達松竹雙捷共構站或四維國小捷運站轉搭高鐵、或開車可上74號接國道1號、串聯國道4、國道3，北上南下均十分便利。搭乘捷運也可快速抵達新光三越、大遠百，國家歌劇院、文心森林公園、IKEA等，在交通及運輸優勢條件下，休閒、購物、逛街也很方便。

▲「大漁所在」3D外觀示意圖。（圖／資料照片）
▲「大漁所在」3D外觀示意圖。（圖／資料照片）
生活休閒上，附近有萬坪舊社公園、南興公園、平興公園、大坑風景區、北屯國民運動中心等，不怕運動、遛小孩無處去。學習上，鄰近松竹國小、北屯圖書館、北新國中、僑孝國小、四維國小等，另有常春藤中學、華盛頓中學、葳格、磊川華德福等從國小到高中，知名私校林立。因此不僅吸引在地老住戶，就連醫師、工程師、科技人等也成「大漁所在」主力客群。



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